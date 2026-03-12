Dos zapatillas, dos estilos de juego: así son las nuevas Slam y Slam Classic de Joma

El calzado es uno de los elementos clave en el rendimiento de cualquier jugador de pádel. Con esa premisa, la firma española Joma ha presentado dos modelos diseñados para responder a distintas formas de entender el juego: las nuevas Slam y Slam Classic, dos zapatillas que comparten base tecnológica pero que ofrecen sensaciones muy diferentes dentro de la pista.

La línea Slam es una referencia en el pádel desde hace más de una década. Probada al más alto nivel de competición, esta gama ha ido evolucionando con el paso de los años hasta dar lugar a dos modelos diferenciados que mantienen el mismo ADN tecnológico, pero con comportamientos específicos pensados para perfiles de jugador distintos.

La principal diferencia entre ambas radica en su respuesta en pista. Mientras el modelo Slam prioriza la amortiguación y la reactividad para un juego más dinámico, la Slam Classic pone el foco en la estabilidad y el control, aspectos clave para quienes buscan mayor seguridad en cada desplazamiento.

La nueva Slam está pensada para jugadores explosivos, aquellos que necesitan reaccionar rápido y moverse con agilidad en cada punto. Su diseño favorece la movilidad del pie y ofrece una gran capacidad de impulso, lo que permite realizar sprints, frenadas y cambios de dirección con mayor rapidez sin renunciar al confort.

La nueva Slam de Joma / Joma

Además de su capacidad de respuesta, este modelo busca mantener la estabilidad en los apoyos más exigentes, algo fundamental en un deporte donde los movimientos bruscos y los cambios de ritmo son constantes.

Por su parte, la Slam Classic ofrece una sensación de juego más sólida. Este modelo apuesta por la estabilidad y el control en los desplazamientos, cualidades especialmente valoradas por los jugadores que priorizan la precisión y la seguridad en cada movimiento lateral.

La nueva Slam Classic de Joma / Joma

La zapatilla permite deslizar con mayor control y mantener el equilibrio en las acciones más exigentes del juego, algo fundamental en un deporte donde los apoyos y los cambios de dirección marcan la diferencia.

Otro de los elementos que diferencia ambos modelos es la suela. Aunque las dos están fabricadas con caucho Durability de alta resistencia a la abrasión, cada una presenta un diseño específico para adaptarse a su filosofía de juego.

Las nuevas Slam siguen avanzando en tecnología / Joma

La Slam incorpora una suela Omni, formada por pequeños tacos circulares que facilitan el deslizamiento y mejoran la durabilidad en superficies duras, ayudando al jugador a llegar antes a la pelota. En cambio, la Slam Classic apuesta por la tradicional suela de espiga o clay, que proporciona un mayor agarre y permite realizar desplazamientos más controlados y precisos.

Noticias relacionadas

Con estos dos modelos de alto rendimiento, Joma refuerza su apuesta por desarrollar un calzado capaz de adaptarse a las distintas necesidades del pádel moderno, donde cada jugador busca sensaciones específicas para rendir al máximo en la pista.