Solo Yanguas y Stupaczuk tuvieron unos octavos tranquilos, el resto o eliminados o amenazados
Martín di Nenno y Momo González vivieron otro mal día en la pista y se despidieron de Bruselas igual que Javi Garrido y Lucas Bergamini, que siguen sin encontrar su senda
Angie F.G.
Menuda jornada de octavos de final deparó el P2 de Bruselas. Ya sea por el tipo de pista, a la que parece imposible adaptarse con los cambios de temperatura, humedad e iluminación y una superficie muy difícil o por la estrategia de los jugadores, pero fue un día de pádel irregular y partidos emocionantes para un público que llenó las gradas y vibró en todo momento.
Es un 'falso indoor' y se escucha a los jugadores en más de una ocasión asegurar que "esta pista es imposible", desesperados por no saber como hilvanar su juego y encontrarse de manera recurrente con falsas lecturas de los golpes. Todo un reto el que ofrece la pista de la Gare Maritime de Tour & Taxis.
Es bajo estas premisas como se desarrollan las jornadas en el P2 belga y donde se van dando algunas sorpresas y los sustos se han convertido en el plato principal del menú que ofrece este torneo cada día.
Empecemos por las eliminaciones prematuras. De nuevo Momo González y Martín di Nenno se vieron superados por una pareja que se ha plantado en Bruselas con las ideas claras y con un retorno, el de Lucas Campagnolo, a quien parece que la lesión sufrida en Miami no le ha dejado secuela alguna. La dupla hispano-argentina, séptima cabeza de serie en Bruselas, perdió por 7-5 y 6-4 ante Campa y Jairo Bautista en otra decepción, y van.... Estamos ante una pareja a la que le quedan pocos telediarios porque ambos jugadores aspiran a mucho más y lo más sensato sería buscar nuevos compañeros en breve.
Lo mismo para Javi Garrido y Lucas Bergamini, pareja ocho en el P2 de Bélgica. En esta ocasión fue un partido de octavos de final muy luchado, pero derrota al fin y al cabo. Y derrota ante una pareja nueva con los jóvenes Edu Alonso y Aimar Goñi que pinta un buen proyecto. Garrido y Berga cedieron por 4-6, 6-2 y 6-3 y de nuevo regresaron a casa con una decepción en su palmarés.
En cuanto al resto de favoritos, ni uno se salvó de pasar por un calvario en algún momento del partido, pero todos lograban el pase a cuartos de final a base de mucho trabajo y buscando una gran versión para culminar con triunfo.
Arturo Coello y Agustín Tapia empezaron arrollando a Álex Arroyo y Tolito Aguirre, pero se vieron obligados a despejar las dudas en el segundo en el tie break, así sí, en el desempate no hubo piedad de sus rivales y les arrollaron (6-1 y 7-6 (0)).
La historia de Ale Galán y Fede Chingotto en su debut fue a la inversa. Empezaron sufriendo ante Juanlu Esbrí y Álex Ruiz, más adaptados al haber jugado ya un partido en el Tours and Taxis (7-6 (4) y 6-1).
Como decimos, solo la pareja tres, Mike Yanguas y Franco Stupaczuk, salieron indemnes de la jornada de octavos con un doble 6-3 ante la pareja invitada formada por el francés Dylan Guichard y el local Clement Geens. Eran, sin duda, los que tenían la pareja más 'asequible' y tiraron de ranking para lograr su paso a octavos con poco desgaste.
No así Lebrón y Augsburger, Coki Nieto y Jon Sanz o Fran Guerrero y Paquito Navarro, todos ellos estarán en cuartos de final, pero pasaron momentos de angustia que les servirán de lección de cara a una jornada que ofrecerá duelos de altos vuelos e imperdibles: Coello/Tapia vs Nieto Sanz; Galán/Chingotto vs Guerrero/Navarro; Yanguas/Stupaczuk vs Bautista/Campagnolo y Lebrón/Augsburger vs Alonso/Goñi.
Las favoritas no dan tregua
Muy diferente fue la jornada en el cuadro femenino donde las principales favoritas entraron en acción arrasando a sus rivales cediendo muy pocos juegos en sus respectivos partidos.
Tan solo destacar la eliminación de la pareja ocho, Marina Guinart y Vero Virseda, que se vieron sorprendidas por una buena versión de Jessica Castelló y Lorena Rufo (6-3 y 6-2). También tuvieron más trabajo del previsto Alejandra Salazar y Alejandra Alonso ante las 'qualys' Nuria Rodríguez y Giulia Dal Pozzo (7-6 (5) y 6-2).
Los cuartos de final serán tan apasionantes o más que los masculinos de nuevo con duelos donde las jugadoras intentarán demostrar que piensan luchar por todo este año: Triay/Brea vs Salazar/Alonso; González/Josemaría vs Ortega/Calvo; Sánchez/Ustero vs Icardo/Jensen y Fernández/Araújo vs Castelló/Rufo.
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