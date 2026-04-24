Solo Yanguas y Stupaczuk tuvieron unos octavos tranquilos, el resto o eliminados o amenazados

Menuda jornada de octavos de final deparó el P2 de Bruselas. Ya sea por el tipo de pista, a la que parece imposible adaptarse con los cambios de temperatura, humedad e iluminación y una superficie muy difícil o por la estrategia de los jugadores, pero fue un día de pádel irregular y partidos emocionantes para un público que llenó las gradas y vibró en todo momento.

Es un 'falso indoor' y se escucha a los jugadores en más de una ocasión asegurar que "esta pista es imposible", desesperados por no saber como hilvanar su juego y encontrarse de manera recurrente con falsas lecturas de los golpes. Todo un reto el que ofrece la pista de la Gare Maritime de Tour & Taxis.

Es bajo estas premisas como se desarrollan las jornadas en el P2 belga y donde se van dando algunas sorpresas y los sustos se han convertido en el plato principal del menú que ofrece este torneo cada día.

La de Bruselas es una pista complicada para los jugadores / Premier Padel

Empecemos por las eliminaciones prematuras. De nuevo Momo González y Martín di Nenno se vieron superados por una pareja que se ha plantado en Bruselas con las ideas claras y con un retorno, el de Lucas Campagnolo, a quien parece que la lesión sufrida en Miami no le ha dejado secuela alguna. La dupla hispano-argentina, séptima cabeza de serie en Bruselas, perdió por 7-5 y 6-4 ante Campa y Jairo Bautista en otra decepción, y van.... Estamos ante una pareja a la que le quedan pocos telediarios porque ambos jugadores aspiran a mucho más y lo más sensato sería buscar nuevos compañeros en breve.

Lo mismo para Javi Garrido y Lucas Bergamini, pareja ocho en el P2 de Bélgica. En esta ocasión fue un partido de octavos de final muy luchado, pero derrota al fin y al cabo. Y derrota ante una pareja nueva con los jóvenes Edu Alonso y Aimar Goñi que pinta un buen proyecto. Garrido y Berga cedieron por 4-6, 6-2 y 6-3 y de nuevo regresaron a casa con una decepción en su palmarés.

Garrido y Berga no levantan cabeza / Silvestre Szpylma/Premier Padel

En cuanto al resto de favoritos, ni uno se salvó de pasar por un calvario en algún momento del partido, pero todos lograban el pase a cuartos de final a base de mucho trabajo y buscando una gran versión para culminar con triunfo.

Arturo Coello y Agustín Tapia empezaron arrollando a Álex Arroyo y Tolito Aguirre, pero se vieron obligados a despejar las dudas en el segundo en el tie break, así sí, en el desempate no hubo piedad de sus rivales y les arrollaron (6-1 y 7-6 (0)).

La historia de Ale Galán y Fede Chingotto en su debut fue a la inversa. Empezaron sufriendo ante Juanlu Esbrí y Álex Ruiz, más adaptados al haber jugado ya un partido en el Tours and Taxis (7-6 (4) y 6-1).

Como decimos, solo la pareja tres, Mike Yanguas y Franco Stupaczuk, salieron indemnes de la jornada de octavos con un doble 6-3 ante la pareja invitada formada por el francés Dylan Guichard y el local Clement Geens. Eran, sin duda, los que tenían la pareja más 'asequible' y tiraron de ranking para lograr su paso a octavos con poco desgaste.

No así Lebrón y Augsburger, Coki Nieto y Jon Sanz o Fran Guerrero y Paquito Navarro, todos ellos estarán en cuartos de final, pero pasaron momentos de angustia que les servirán de lección de cara a una jornada que ofrecerá duelos de altos vuelos e imperdibles: Coello/Tapia vs Nieto Sanz; Galán/Chingotto vs Guerrero/Navarro; Yanguas/Stupaczuk vs Bautista/Campagnolo y Lebrón/Augsburger vs Alonso/Goñi.

Las favoritas no dan tregua

Muy diferente fue la jornada en el cuadro femenino donde las principales favoritas entraron en acción arrasando a sus rivales cediendo muy pocos juegos en sus respectivos partidos.

Tan solo destacar la eliminación de la pareja ocho, Marina Guinart y Vero Virseda, que se vieron sorprendidas por una buena versión de Jessica Castelló y Lorena Rufo (6-3 y 6-2). También tuvieron más trabajo del previsto Alejandra Salazar y Alejandra Alonso ante las 'qualys' Nuria Rodríguez y Giulia Dal Pozzo (7-6 (5) y 6-2).

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Los cuartos de final serán tan apasionantes o más que los masculinos de nuevo con duelos donde las jugadoras intentarán demostrar que piensan luchar por todo este año: Triay/Brea vs Salazar/Alonso; González/Josemaría vs Ortega/Calvo; Sánchez/Ustero vs Icardo/Jensen y Fernández/Araújo vs Castelló/Rufo.