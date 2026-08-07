Yanguas y Stupaczuk ponen fin a su segunda etapa juntos: una separación anunciada

Era un secreto a voces y ahora ya es oficial. Mike Yanguas y Franco Stupaczuk han anunciado este jueves el final de su segunda etapa como pareja. Una ruptura que se veía venir desde hace semanas y que SPORT ya había pronosticado después de comprobar que los resultados no acompañaban, que la conexión sobre la pista estaba lejos de la esperada y que las discusiones durante los partidos se habían convertido en una imagen habitual. La pareja, dirigida por Carlos Pozzoni, no ha conseguido encontrar la estabilidad que buscaba en este nuevo proyecto.

Fue el propio Stupaczuk quien dio el primer paso anunciando la separación a través de sus redes sociales. "Nuestros caminos se separan nuevamente, Mike Yanguas. Luego de una corta etapa en 2024 y esta similar en 2026, ponemos fin a nuestro pádel juntos. Te deseo lo mejor como siempre en tu camino. En lo personal, grandes cambios se vienen. Muy pronto les contaré", escribió el argentino, dejando además entrever importantes novedades sobre su futuro inmediato.

Poco después llegó la respuesta de Yanguas, también cargada de agradecimiento. "Muchas gracias, Franco, por estas dos etapas juntos llenas de aprendizajes. Hoy ponemos fin a la pareja, pero me voy agradecido a vosotros por haberme ayudado tanto a crecer como jugador en 2024. Hubo momentos muy buenos de nivel y otros no tanto, pero se trata de levantarse y seguir. Te deseo lo mejor tanto a ti como a Charlie de corazón, os lo merecéis. Pronto noticias", publicó el malagueño.

Segundas partes...

La separación llega después de una segunda oportunidad que tampoco terminó de funcionar. Tras haber compartido pista por primera vez en 2024, ambos decidieron volver a unir sus caminos esta temporada con la intención de dar un salto definitivo en la lucha por los grandes títulos. Sin embargo, el proyecto nunca terminó de despegar.

Los resultados estuvieron por debajo de las expectativas para una pareja llamada a competir de tú a tú con las mejores del circuito. A ello se sumó una evidente falta de química sobre la pista, reflejada en numerosos momentos de tensión y desacuerdos durante los encuentros, una situación que terminó pasando factura tanto al juego como a la confianza del equipo. Ningún título en Premier Padel y solo una final, en NewGiza, y seis semifinales en Gijón, Miami, Bruselas, Buenos Aires, Valencia y Burdeos.

Por ese motivo, la decisión de esperar al parón veraniego para anunciar la ruptura parecía la más lógica. Con varias semanas sin competición por delante, ambos dispondrán de tiempo para preparar una nueva etapa junto a compañeros diferentes antes del regreso del circuito.

La próxima cita será el Madrid P1, ya en el mes de septiembre, donde tanto Yanguas como Stupaczuk estrenarán nuevas parejas. Sus respectivos compañeros todavía no han sido anunciados oficialmente, aunque ambos dejaron claro en sus mensajes que las novedades llegarán muy pronto, lo que puede convertirse en un nuevo baile de parejas en el circuito.

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Se cierra así un proyecto que nació con grandes expectativas pero que nunca encontró la continuidad necesaria para consolidarse entre las parejas más fuertes de Premier Padel. Ahora, dos de los jugadores con más talento del circuito buscarán un nuevo comienzo con la esperanza de recuperar las sensaciones y volver a pelear por los títulos.