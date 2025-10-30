Yanguas y Nieto viven un calvario, pero están en semifinales

Tuvieron el inicio soñado para cualquier pareja de pádel. Coki Nieto y Mike Yanguas arrancaron el partido de los cuartos de final del P2 de Newgiza con un contundente 6-0 que hacía presagiar una paliza monumental a unos Fran Guerrero y Momo González desconectados que no encontraban respuesta a la avalancha de juego que les venía encima.

Es cierto que Fran y Momo llevan poco tiempo juntos, pero tampoco era normal un set tan contundente por parte de sus rivales y sin conseguir ganar ni un solo juego. Todo cambió a partir de ese momento. Aprovechando que Coki y Mike, seguramente por un exceso de confianza, bajaron el listón, fueron entrando en el partido hasta conseguir empatar el duelo tras un igualadísimo set que se decidió a favor de Momo y Franc en el tie break después de salvar hasta dos bolas de partido.

Los pupilos de Maxi Grabiel estaban descolocados. Pero sabían que lo menos normal era lo ocurrido en el primer parcial y no lo del segundo, donde sus rivales se mostraron mucho más competitivos. El tercer y definitivo set siguió la tónica del segundo, mucha más igualdad en el 20x10 y tras roturas en ambos lados, Coki y Mike acabaron llevándose un duelo por 6-0, 6-7 (3) y 7-5 y que se alargó hasta las 2 horas y 53 minutos pese a la rapidez del primer set.

Su reto este viernes en la jornada de semifinales será de alta envergadura: ganar a la pareja 1 en Egipto, Fede Chingotto y Ale Galán, para conseguir una plaza en la que sería su primera final de la temporada en la que será su undécima semifinal en 2025.

La dupla hispano-argentina doblegó en cuartos de final a Martín di Nenno y Leo Augsburger en un partido que se disputó justo después de que saliera a la luz que a partir del Major de México, estos dos jugadores cambiarán de compañero. Martín jugará al lado de Stupaczuk en el tercer regreso de los Superpibes, mientras que Augsburger iniciará proyecto junto a Juan Lebrón después de que el Lobo y el Polaco hayan decidido separarse antes de acabar la temporada.

Galán y Chingotto tuvieron que trabajar y mucho para vencer a la dupla argentina quien dio mucha guerra, sobre todo en el primer set, donde las condiciones de la pista eran sumamente complicadas. En el segundo parcial, la Chingalán pasó a ser la dupla dominadora del partido y Di Nenno y Augsburger ya no tuvieron opciones de poner en peligro el triunfo de sus rivales que se impusieron por 7-6 (3) y 6-4.

Las favoritas siguen adelante

En el cuadro femenino, Ale Salzar y Martina Calvo siguen con paso firme en Giza y ganaron por un contundente 6-0 y 6-3 a Bea Caldera y Carmen Goenaga, que vieron desvanecerse de esta manera sumar más puntos para acercarse a las Tour Finals de Barcelona.

La veterana madrileña y la navarra se medirán en semifinales a Marta Ortega y Tamara Icardo quienes, sin duda, llegarán más cansadas a la cita ya que tuvieron que lidiar con unas inspiradas Claudia Jensen y Alejandra Alonso que nunca se dieron por vencidas aunque al final acabaron entregadas al mejor pádel de Martita y Tamara que resolvieron los cuartos de final en tres sets por 6-3, 3-6 y 6-1, un resultado que no refleja lo vivido en la pista.

Por el otro lado del cuadro, la pareja número dos, Ari Sánchez y Paula Josemaría, siguen con sus buenas sensaciones y con las opciones de recortar puntos con las número uno intactas después de derrotar a Vero Virseda y Marina Guinart por 6-4 y 6-1. Seguramente no lo tendrán nada fácil para acceder a la final ya que este viernes se medirán a Andrea Ustero y Sofi Araújo después de que la dupla hispano-portuguesa ganara por 6-2 y 6-4 a Zazu Osoro y Victoria Iglesias en el último partido de cuartos de final del cuadro femenino.

Ari y Paula están de vuelta y siguen con sus buenas sensaciones / Premier Padel

Las semifinales darán comienzo a partir de las 12.00 horas (CET) (14.00 hora local) abriendo jornada Salazar/Calvo contra Ortega/Icardo.