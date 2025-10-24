Yanguas justifica el culetazo más polémico de Premier Padel

A los más avispados, siempre atentos a todas las jugadas dentro de una pista de pádel durante los torneos de Premier Padel, no les pasó desapercibida una jugada que protagonizó Mike Yanguas durante el P1 de Milán.

Durante uno de los puntos del partido de segunda ronda entre Coki Nieto y el propio Yanguas frente a Pol Hernández y Guille Collado, que, por cierto, perdió la pareja número cuatro del ranking por 6-3, 3-6 y 6-3, el jugador malagueño dio un golpe con el culo a la verja justo cuando Coki Nieto tiraba un globo cruzado ajustadísimo para complicarle la vida a Guille Collado.

Yanguas dio un culetazo que generó una gran polémica / Premier Padel

En redes sociales se desató enseguida la polémica acusando a Yanguas de que había dado el golpe a la verja para mover el cristal de tal manera que ayudara que que entrara el globo por la mínima. En una divertida entrevista en el nuevo podcast 'ganarlared', Mike quiso aclarar por qué lo hizo, desmintiendo a todos aquellos que se montaron la película hablando de estrategia para que entrara la bola de Coki.

Los cuatro jugadores antes del partido en Milán / Premier Padel

Las justificaciones de Yanguas

"Jugábamos en Milán donde la bola salía muchísimo. Coki tiró un globo cruzado y Guille Collado yo pensé que le pegaba, entonces yo me acerqué a la verja para que no me diese, pero cuando la dejó pasar pensé que iba a salir de pared rápido y yo pegué un culetazo para impulsarme rápido a bloquear la de revés", explica Yanguas a nuestro colega Alvar Madrid.

Yanguas explicó la jugada polémica del partido / Premier Padel

Mike alucinó con la que se montó en redes sociales: "Me hizo gracia porque cada persona se metió su paranoia de lo que hacía, si era para mover la verja para que el globo entrara, que eso al final es la verja, el cristal no creo que se mueva mucho, pero de verdad que esa no fue mi idea, ni mucho menos. Mi idea fue intentar impulsarme para llegar a tapar el medio", aclaraba el jugador número siete del ranking de Premier Padel. "Ya nos habían pasado alguna bajada por el medio por mi lado así que quería taparlo bien y nada más", insistió.

Muchos mensajes en el móvil

El jugador se enteró de la polémica de su jugada porque le llegaron un montón de mensajes: "Me lo mandaron amigos, futbolistas, todo el mundo me lo mandó", aseguraba con una sonrisa el andaluz que se quedó alucinado con el revuelo que se había desatado en las redes. Y, sobre todo, con lo que se llegó a decir. Aquí adjunto un ejemplo.

Lo peor del recuerdo de esa jugada para Mike no es esa jugada y lo que conllevó entre los aficionados sino que acabaron perdiendo ese partido donde partían como favoritos y se despidieron de Milan antes de lo previsto.