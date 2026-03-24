La Women Padel Oysho sigue liderando el pádel femenino en Madrid
Más de 400 jugadoras participaron en la segunda prueba del circuito celebrada en La Moraleja Padel Club
La Women Padel Oysho ha celebrado con gran éxito su segunda prueba del año en el exclusivo La Moraleja Padel Club, donde del 18 al 22 de marzo cerca de más de 400 jugadoras han participado en uno de los eventos más destacados del pádel amateur femenino en España.
Durante cinco días, las instalaciones del club madrileño se convirtieron en el epicentro del pádel femenino, con un ambiente competitivo pero, sobre todo, marcado por el compañerismo, la energía y el espíritu de comunidad que definen el circuito.
Más allá de la competición, la experiencia Women Padel Oysho volvió a destacar por su propuesta diferencial, ofreciendo a las participantes una completa agenda de actividades fuera de la pista. Las jugadoras pudieron disfrutar de masajes gratuitos durante toda la semana, así como de diferentes espacios diseñados para el descanso y afterwork.
Entre las activaciones más valoradas, destacó la cata de vino fino de la mano de Croft Twist, que aportó un toque festivo al evento. También estuvo presente un acogedor rincón del café impulsado por Nescafé, pensado para acompañar los momentos entre partidos, y una degustación continua de cerveza gracias a Estrella Damm, que completó la experiencia social del torneo.
El domingo 22 de marzo se celebraron las finales en un ambiente vibrante, seguidas de la entrega de premios y un gran sorteo final entre todas las participantes, poniendo el broche perfecto a una semana inolvidable.
Ganadoras por categorías
- 1ª Femenina: Amaia Rotaeche Montero / Rocío Pujana
- 2ª Femenina: Marta Echeverría / Carlota Abelleira Picos
- 3ª Femenina Drive: María Ocaña Seseña / Irure Iraola
- 3ª Femenina Revés: Beatriz González de Dios / Elena de Pablo Díez
- 4ª Femenina Drive: Mónica García Chueco / Patricia Viñuales Montes
- 4ª Femenina Revés: Celia Prado Osma / Mónica Peragón Lacalle
- 5ª Femenina Drive: Candela Manguez Morin / Mónica Ayala Pérez
- 5ª Femenina Revés: Elena Rueda / María Oliaga
Con esta segunda cita del calendario, la Women Padel Oysho continúa consolidándose como uno de los circuitos de referencia en el pádel femenino amateur, combinando competición, experiencias y una fuerte conexión entre jugadoras.
El circuito agradece el apoyo de sus patrocinadores, que hacen posible el crecimiento de este proyecto: Prensa Ibérica, Andbank, CUPRA, NACEX, Martiderm, Cumlaude Lab, Revlon, Max Colchon y Be Kind.
La próxima parada del circuito será en Marbella, del 16 al 19 de abril, en el Nueva Alcántara Club, donde la Women Padel Oysho continuará reuniendo a jugadoras de toda España en un nuevo gran evento del calendario.
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