WOMEN PADEL OYSHO INTERNACIONAL convierte Barcelona en la capital europea del pádel amateur femenino

Barcelona vivió del 8 al 10 de mayo un fin de semana histórico para el deporte femenino con la celebración de la WOMEN PADEL OYSHO INTERNACIONAL, el mayor torneo de pádel femenino amateur jamás organizado en Europa.

Casi 700 jugadoras llegadas de diferentes puntos de España y Europa participaron en una edición sin precedentes que convirtió la ciudad en el epicentro del pádel amateur femenino internacional y consolidó definitivamente a WOMEN PADEL OYSHO como uno de los circuitos de referencia del panorama europeo.

El torneo se disputó simultáneamente en tres clubes emblemáticos de la ciudad:

Real Club de Polo de Barcelona, sede principal y auténtica columna vertebral del torneo

Artós Sport Club

Club Esportiu Laietà

Durante tres días, Barcelona respiró pádel femenino en un evento que fue mucho más que competición: una auténtica fiesta de la mujer, pensada por y para mujeres, donde deporte, comunidad, lifestyle y experiencias convivieron en un ambiente único.

CUPRA dio el pistoletazo de salida al torneo

El gran fin de semana de WOMEN PADEL OYSHO INTERNACIONAL arrancó oficialmente el jueves con un exclusivo evento de presentación celebrado en el casa CUPRA Raval, Barcelona.

Durante el acto se presentó el nuevo spot publicitario de CUPRA, protagonizado por los nuevos modelos ICE y PHEV de la marca, reforzando la conexión entre innovación, movilidad y deporte femenino.

La inauguración contó además con la presencia de grandes referentes del deporte femenino como Marcela Ferrari, una figuras reconocidas del pádel femenino, y Thaïs Henríquez, referente internacional de la natación sincronizada, quienes compartieron reflexiones sobre el crecimiento y la importancia del deporte femenino en la sociedad actual.

Tras la presentación, las asistentes disfrutaron de un cóctel informal acompañado de música en directo a cargo de los DJ’s NorDas, generando un ambiente espectacular como antesala del inicio de la competición.

Desde la organización quisieron agradecer especialmente el compromiso de CUPRA con el impulso y la visibilidad del deporte femenino.

Un torneo pensado para crear experiencia

Desde su llegada, todas las participantes recibieron un espectacular welcome pack con múltiples regalos de las marcas colaboradoras y la camiseta técnica oficial de OYSHO, sponsor técnico del circuito.

El torneo arrancó el viernes al mediodía con los primeros partidos y ya desde las primeras horas se respiró un ambiente extraordinario en las tres sedes.

Además, desde el viernes y durante todo el fin de semana, las jugadoras y asistentes pudieron disfrutar de degustaciones de Estrella Damm en todas las sedes del torneo, contribuyendo a crear un ambiente social y festivo que acompañó toda la competición.

La jornada inaugural culminó por la noche en el Real Club de Polo de Barcelona con una experiencia gastronómica de primer nivel gracias a las degustaciones de:

Yakumanka

Gula Sana

La velada estuvo acompañada por música en directo con DJ de Red Bull y cócteles de la marca, generando un ambiente espectacular que reunió a cientos de jugadoras y acompañantes.

Woman Padel Oysho / SPORT.es

La lluvia obligó a reaccionar… y la organización respondió

El sábado por la mañana el torneo continuó con normalidad hasta que la lluvia hizo acto de presencia en Barcelona.

Lejos de detener el evento, la organización reaccionó con rapidez y eficacia trasladando numerosos partidos a diferentes clubes indoor de la ciudad, permitiendo que la competición siguiera adelante sin perder el ritmo ni el gran ambiente que se había generado desde el inicio del torneo.

La capacidad de adaptación y coordinación permitió mantener intacta la experiencia de las jugadoras y reforzó el nivel organizativo de un evento de dimensiones inéditas dentro del pádel amateur femenino.

Un domingo de finales para la historia

El domingo se vivió la culminación de un fin de semana histórico con la disputa de las semifinales y finales del torneo en el Real Club de Polo de Barcelona.

Las pistas centrales presentaron un ambiente espectacular, con centenares de personas siguiendo unos partidos marcados por la intensidad, el alto nivel competitivo y la emoción hasta el último punto.

La gran final de 1ª categoría fue retransmitida en directo y enfrentó a Lola y Nombre contra Nombre y Nombre, en un duelo vibrante que terminó decidiéndose en un emocionante super tie-break, proclamando campeonas a Lola y Nombre.

Paralelamente, el village experiencial volvió a convertirse en uno de los grandes puntos de encuentro del torneo con activaciones y experiencias de:

Revlon

Martiderm

Cumlaude Lab

Además, las asistentes pudieron disfrutar de degustaciones de Estrella Damm en un entorno inmejorable, acompañado de un sol radiante y una atmósfera que confirmó el enorme crecimiento del circuito.

Woman Padel Oysho / SPORT.es

Una clausura espectacular

La entrega de premios puso el broche final a una edición histórica, seguida de un espectacular sorteo con regalos y experiencias exclusivas para las participantes.

El gran colofón llegó con el sorteo final de un viaje de la mano de IMR Viatge, cerrando un fin de semana inolvidable para toda la comunidad WOMEN PADEL OYSHO.

Barcelona consolida su posición como capital del pádel femenino amateur

Con esta edición internacional, Barcelona no solo acogió el mayor torneo amateur femenino jamás celebrado, sino que confirmó su papel como una de las grandes capitales europeas del pádel femenino.

WOMEN PADEL sigue consolidando un modelo único que trasciende la competición deportiva y construye una comunidad femenina global basada en el deporte, la conexión y la experiencia.

Noticias relacionadas

El circuito continúa creciendo. Y lo vivido en Barcelona ya forma parte de la historia del pádel amateur femenino europeo.