El Women padel Oysho 2026 arranca con fuerza en Barcelona y reúne a 400 jugadoras en el Artós Sport Club

La primera prueba del circuito WOMEN PADEL OYSHO 2026 se celebró del 22 de febrero al 1 de marzo en el Artós Sport Club, reuniendo a cerca de 400 mujeres en una semana que fue mucho más que un torneo de pádel: una auténtica celebración del deporte femenino, la comunidad y la solidaridad.

Durante siete días, las instalaciones del club acogieron partidos, encuentros y experiencias que consolidan a WOMEN PADEL OYSHO como uno de los mayores circuitos amateur femeninos, donde la competición convive con el networking, el bienestar y el compromiso social.

Una cena solidaria que llenó Luz de Gas

El sábado por la noche, el emblemático Luz de Gas acogió una cena benéfica que reunió a casi 200 personas y logró recaudar fondos íntegramente destinados a la Fundación Contigo Contra el Cáncer de la Mujer, con el apoyo de Andbank.

La velada fue todo un éxito y contó con:

Showcooking en directo del restaurante Algrano Bistro

Degustación de embutidos de Negrini

Degustación de tiramisús de Valentina e Pasqualina

Una noche donde deporte, gastronomía y compromiso social se unieron para apoyar la investigación y la lucha contra el cáncer de la mujer.

Finales, premios y un gran sorteo

El domingo, tras las finales, se celebró la entrega de premios y el gran sorteo final de la mano de los patrocinadores del circuito.

Entre los regalos destacados se incluyeron: Vuelos cortesía de Volotea, un colchón de Maxcolchon, productos dermocosméticos de MartiDerm, pack regalo de Revlon, pack de Cumlaude Lab, masaje en Centro ETERN, material deportivo de Bullpadel, ropa técnica de OYSHO, vales de pescado y marisco de Peix a Casa, gafas de Cottet, chequeo cardiovascular en Hospital Universitari Dexeus, una noche con desayuno incluido en el Hotel Noctis, regalos Ufesa,...

Y muchos más premios que hicieron del cierre del torneo una auténtica celebración.

Las campeonas de la prueba de Barcelona El alto nivel competitivo quedó reflejado en unas finales vibrantes en todas las categorías. Las campeonas de esta primera prueba del circuito fueron: 1ª Categoría Anna Truncal – Neus Calvo 2ª Categoría Mireia Maresma – Miriam García 3ª Drive Carola López – Alexandra Pérez 3ª Revés Georgina Redondo – Aina Vargas 4ª Drive Gisela Fontecha – Selena Gutiérrez 4ª Revés Silvia Roquet – Marta Ribot 5ª Categoría Sheila Jodar – Emma Baijet Ellas pusieron el broche deportivo a una semana que combinó competición, experiencia y comunidad femenina.

Patrocinadores que impulsan el crecimiento del circuito

El crecimiento de WOMEN PADEL OYSHO no sería posible sin el apoyo de marcas y compañías que apuestan firmemente por el deporte femenino. En esta primera prueba en Barcelona, el circuito contó con el respaldo de:Prensa Ibérica, Andbank, CUPRA, NACEX, Martiderm, Cumlaude Lab, Revlon

Próxima parada: Madrid

Tras el éxito de Barcelona, el circuito pone ya la vista en su segunda parada, que se celebrará del 17 al 22 de marzo en Madrid, donde volveremos a vivir una semana de pádel, experiencias y comunidad femenina en estado puro.

