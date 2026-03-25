WHOOP irrumpe en Premier Padel para revolucionar el rendimiento de los jugadores

El circuito Premier Padel sigue reforzando su estructura global con la incorporación de un nuevo socio estratégico. La compañía tecnológica WHOOP será el nuevo Socio Oficial de Wearables de Salud y Rendimiento tras la firma de un acuerdo por tres temporadas.

La alianza conecta directamente el pádel profesional con la tecnología aplicada al rendimiento, en un momento de crecimiento sostenido del circuito. WHOOP aportará su sistema de monitorización fisiológica para ofrecer a los jugadores información detallada sobre aspectos clave como el descanso, la carga de trabajo y la recuperación.

Una ayuda para los jugadores

Gracias a esta tecnología, los deportistas podrán transformar datos complejos en decisiones prácticas relacionadas con su preparación y rendimiento competitivo. El acuerdo contempla además la distribución de dispositivos y suscripciones a los jugadores del circuito, que tendrán acceso continuo a métricas avanzadas durante toda la temporada. De ahí que la noticia haya sido muy bien recibida por parte de los jugadores que ven en esta alianza una oportunidad real para mejorar sus prestaciones en la pista.

Otro de los ejes del acuerdo será la presencia activa de la marca en torneos del circuito, con activaciones previstas en distintas pruebas del calendario del Qatar Airways Premier Padel Tour.

En paralelo, la colaboración tendrá un impacto directo en la formación. La Federación Internacional de Pádel integrará esta tecnología en su plataforma educativa, la FIP Academy, con el objetivo de mejorar la capacitación de entrenadores en áreas como la recuperación, la nutrición o la interpretación de datos de rendimiento.

Además, el acuerdo incluirá el patrocinio de una selección de jugadores y entrenadores del circuito, cuyos nombres se darán a conocer próximamente, consolidando así la presencia de WHOOP dentro del ecosistema profesional del pádel.

Premier Padel da un paso más hacia las nuevas tecnologías / Silvestre Szpylma/Premier Padel

Las valoraciones tras el acuerdo

Desde la compañía, Briain Curtin, VP Global de Marketing de WHOOP, explicó que “esta alianza busca elevar el estándar de rendimiento en el pádel, no solo en competición, sino también en el trabajo que se realiza entre torneos”, destacando que la tecnología permite convertir “la recuperación, el sueño y la carga en información práctica que atletas y entrenadores pueden aplicar”.

Por parte del circuito, Rob Mitchell, VP Comercial de Premier Padel, subrayó: “Estamos orgullosos de dar la bienvenida a WHOOP como socio de Premier Padel. Es una marca de primer nivel y su tecnología ofrecerá a nuestros atletas información valiosa para comprender mejor su cuerpo y rendir al máximo nivel”.

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Finalmente, Guillermo Alcaide, Director Deportivo de la FIP, puso el foco en el impacto formativo del acuerdo: “Comprender el rendimiento, la recuperación y el bienestar del atleta es cada vez más importante en el deporte moderno”, señalando que esta colaboración permitirá dotar a los entrenadores de nuevos recursos e insights para avanzar en el conocimiento del pádel a nivel global.