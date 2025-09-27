Vuelve el clásico femenino en con las mejores en la final

Tanto las número uno Gemma Triay y Delfi Brea, como las número dos, Ari Sánchez y Paula Josemaría se encontraron con unas semifinales muy intensas antes de conseguir su pase a la final del P2 de Düsseldorf, donde se volverán a ver las caras después de que en el Costa Daurada Tarragona y el Major de París, sendas parejas evitaran el clásico del pádel femenino.

Las primeras en certificar el pase fueron la catalana y la extremeña, quienes llevan tres meses sin ganar un torneo, concretamente desde el 21 de junio cuando se coronaron en Valladolid. Su objetivo es claro, volver a la senda del éxito en un torneo donde no defienden puntos, por los que los 600 que sumarían de ganar el título les serviría para acercarse a las número uno.

Tras un complicadísimo triunfo ante Sofi Araújo y Andrea Ustero, que lucharon hasta la última bola, Ari y Paula celebraron de nuevo una victoria en dos sets ganando por 7-5 y 6-4 después de dos horas exactas de un bonito enfrentamiento en una pista que requiere intensidad, concentración y mucho trabajo.

Con el triunfo ante Ustero y Araújo, Sánchez y Josemaría se aseguran mantener el número tres del ranking individual por detrás de Gemma Triay y Delfi Brea, uno y dos respectivamente.

Precisamente la pareja número uno se impuso por la tarde a la pareja revelación del torneo, formada por Marta Ortega y Tamara Icardo quienes están demostrando en cada partido que han llegado para quedarse y que si intención no es otra que poner en jaque a sus rivales predecesoras en el ranking.

Dieron guerra, y mucha, Tamara y Martita, pero acabaron cediendo ante las número uno por 6-4 y 7-5 pese a su excelente partido. Ya les retaron en la final del Major de París, y también perdieron, pero las sensaciones son cada vez mejor en la dupla española.

Sin embargo, las número uno van como un ciclón esta temporada y lograron clasificarse para su 12ª final, la cuarta consecutiva, y este domingo, ante Ari y Paula estarán en disposición de levantar la octava corona del año.

Un reto importante a la vez que muy complicado ya que las número dos llegan a esta nueva final con la ansiedad ganar ese título que se les resiste y que necesitan urgentemente para reafirmarse como pareja y volver a encontrar este feeling que parece haber desaparecido en los últimos torneos.