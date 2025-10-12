Están de vuelta: Golpe sobre la mesa de Ari Sánchez y Paula Josemaría en Milán

Es definitivo. Están de vuelta. Vuelven a ser reconocibles en la pista. Milán fue testigo del regreso de su mejor versión. Ari Sánchez y Paula Josemaría, con un pádel excelso, se llevaron el título del Oysho Milano P1 Premier Padel tras un partido donde sus oponentes, Claudia Fernández y Bea González, se vieron pronto desactivadas por las número dos quienes, con un nivel abrumador, fueron tramando una telaraña de donde Clau y Bea no pudieron escapar.

Era la tercera final consecutiva que disputaban Ari y Paula y habían perdido las dos anteriores en Alemania y Rotterdam frente a las número uno Gemma Triay y Delfi Brea, quienes no disputaron la semifinal de Milán por indisposición de la menorquina dando el pase directo a la final a Bea y Claudia. No estaban conformes las pupilas de Ángel González en la situación que estaban viviendo, llevando ya cuatro meses sin levantar un trofeo de campeonas. Llevaban tres semanas donde pasito a pasito se fueron ensamblando de nuevo. El terreno perdido se estaba recuperando partido a partido, y faltaba la guinda.

Así que Ari y Paula estaban ansiosas en remediar esta racha y ya desde el primer partido en la ciudad italiana mostraron su mejor cara, su mejor versión, una sintonía más fiel, más alegría en su juego, más seguridad y confianza en la pista y fue así como lograron plantarse a la final en Milán para optar al quinto título de la temporada y, por ende, a seguir en la lucha por el número uno.

Precisamente tres de los títulos logrados en este 2025 los habían disputado a Bea González y Claudia Fernández. Se conocen a la perfección y Ari y Paula saben los puntos débiles de sus rivales. Fue así como en el primer set ya en el cuarto juego rompían el saque de sus rivales con una Ari absolutamente multiplicada en el 20x10 y Paula infalible en las acciones determinantes encontrando soluciones a todas las propuestas de Claudia y Bea y provocando más errores al otro lado de la red.

Con un nuevo break resolvieron la primera manga. Una parte importante del partido estaba resuelta, pero quedaba mucha tela que cortar todavía. Arrancaba el segundo set y seguía el nivel altísimo en el lado de las número dos, cada vez más cómodas y convencidas de que ahora sí se habían reencontrado.

El segundo parcial se iniciaba con la misma dinámica del primero y esta vez fue en el sexto juego cuando 'Dinamita' y 'Magic' conseguían esa rotura imprescindible para tener mejores opciones a la victoria. Bea y Claudia se vieron al límite con el 5-2 y tuvieron un atisbo de reacción logrando el 5-4 tras brekear a sus rivales. Pero Ari y Paula no estaban por la labor de tirar por la borda todo el trabajo hecho y con una nueva rotura celebraban un título que se resistía desde el torneo de Valladolid.

Por fin se podían quitar esa mochila con una importante corona que puede ser determinante en los próximos torneos.

Ari y Paula celebran un punto durante la final de Milán / Premier Padel

"Es un titulo muy especial porque ponemos fin a tres semanas que han sido muy positivas y terminarlas con un trofeo tras una gran semana en Milán, jugando a un gran nivel y teniendo un partido muy duro contra Bea y Claudia que es una pareja increíble me hace muy feliz. Creo que hemos hecho un partido casi perfecto tácticamente, de actitud, de patas y con las ideas muy claras", aseguraba Ari tras ganar la final.

Por su parte, Paula Josemaría se mostraba "supercontenta, venimos haciendo un gran trabajo. Estoy muy feliz de ganar aquí ya que el año pasado no pudimos venir. A base de constancia y esfuerzo lo hemos conseguido", advertía la extremeña.