¿Se puede vivir del pádel estando en el top100 del ranking? Un jugador desvela sus gastos en redes

A principios de temporada los jugadores de pádel hicieron un boicot a dos torneos P2 (Gijón y Cancún) porque consideraban que había algunas injusticias en el reglamento de Premier Padel que no debían tolerarse. Entre otras reivindicaciones, los jugadores reclamaban que se cubrieran los gastos de hospedaje a los jugadores de previa, que no se redujeran los cuadros de los torneos P1 y un sin fin de aspectos, muchos de los cuales iban en beneficio de los jugadores de menor ranking.

Si los jugadores tienen razón o no en su proclama, cada uno tendrá su opición y, si tal como parece, no se avanza en la negociación, tal vez lo acabe decidiendo un juez. Pero hasta que este acuerdo llegue, de momento el conflicto sigue abierto y no parece que haya vías de solución a la vista.

Lo que sí tenemos es un post del jugador número 87 del mundo, Andrés Fernández Lancha, quien, por cierto, ha escalado nada menos que siete posiciones en el ranking tras el torneo de Buenos Aires. 'Lanchita' ha desglosado todos los gastos que le ha supuesto la gira sudamericana que contemplaba los torneos de Asunción en Paraguay y Buenos Aires en Argentina donde ha tenido la suerte de entrar en cuadro en ambas competiciones, ¿le ha acabado compensando el viaje...?

fernández Lancha y Jensen celebran un punto en Buenos Aires / Premier Padel

Lancha explica que los vuelos le han costado un total de 1.900 euros. De Madrid a Asunción pagó 518 euros, de Asunción a Buenos Aires el avión le costó 242 euros mientras que el vuelo de regreso a casa desde la capital argentina le valió 1.140 euros. En cuanto a los hoteles hay que tener en cuanta que Premier Padel solo cubre la estancia de los jugadores a partir del arranque del cuadro principal, no los días de las previas. Al ser el jugador 87 Andrés Fernández está obligado a pasar por las previas, por lo que debe dormir dos noches pagando el hotel de su bolsillo. Además, tiene que reservar habitación en el hotel oficial de los jugadores del torneo pues desde allí salen los transfers gratuitos a las instalaciones.

Hoteles, transporte, entrenador...

Dicho esto, Lanchita se gastó 200 euros en el hotel de Asunción y 106 en el de Buenos Aires, que sumados a los 1.900 de los vuelos la cifra se eleva ya a 2.206 euros. En este caso, el jugador madrileño añade unos gastos en comidas de 199 euros y los dedicados a transporte, datos móviles y entrenador los cuantifica en 429 euros. La cifra total asciende a 2.834 euros.

En cuadro en Asunción y Buenos Aires

Como decimos, Andrés Fernándes Lancha, jugando al lado de Enzo Jensen, ha tenido buenos resultados en Asunción y Buenos Aires teniendo en cuenta que su objetivo real es, primero, entrar en cuadro, y después intentar superar alguna ronda. Lo primero lo consiguió en ambos casos, lo segundo solo en Buenos Aires. Ello les ha supuesto unas ganancias a cada uno de 1.390 euros tras caer en primera ronda en Asunción al ser un P2 y 2.400 en Buenos Aires por ser un P1 y entrar en treintadosavos de final donde ofrecieron una increíble batalla ante Juan tello y Martín di Nenno a quienes puesiron en grandes aprietos.

Di nenno y tello ya saben los que es enfrentarse a Jensen y Lancha / Premier Padel

Al final, Andrés Fernández Lancha regresó a Madrid con 956 euros más en la cuenta. Son muchas las preguntas que le vienen a uno en la cabeza: ¿Vale la pena tanto esfuerzo por este dinero?, ¿se puede vivir del pádel profesional estando en el Top 100 del ranking?, ¿es una buena inversión?, ¿hasta cuando uno puede sostenerse en la zona baja del ranking?

Hay que tener en cuenta que aquí no está cuantificada la parte proporcional del dinero que ingresan los jugadores por sponsors, pero también hay que explicar que para los jugadores fuera del Top20 no es nada fácil encontrar marcas de patrocinio y las cantidades que ingresan tampoco son exageradamente elevadas.

Un futuro prometedor

Lanchita y Jensen están jugando muy bien y no sería extraño verles en eliminatorias más avanzadas en algún torneo. Además, tienen 20 y 19 años respectivamente por lo que les queda mucho futuro por delante en el pádel. De momento han conseguido no perder dinero y poco a poco ir recuperando algo de lo mucho que seguro que han invertido a lo largo de su carrera antes de ser profesional y en sus primeros años en competiciones oficiales.