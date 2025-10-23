Lo nunca visto: De tenista número uno a internacional de pádel con Australia

Nació hace 52 años en la localidad de Mount Isa en la región australiana de Queensland. Siendo el séptimo de nueve hermanos, el futuro de Patrick Rafter estaba más cerca de trabajar en las minas donde la mayoría de sus conciudadanos se ganan la vida en esta zona rica en cobre, plata, plomo y zinc que de dedicarse al deporte. Pero su padre y sus hermanos eran fans del tenis y empezó a practicarlo con ellos.

Su talento pronto le llevó a mayores cotas y con los años se convirtió en un tenista de gran calidad destacando su juego de saque y volea. En 1991 decidió ser tenista profesional y en 1993 se batía con los mejores ganando a jugadores de la talla de Pete Sampras o Andre Agassi, los dominadores del tenis de la época. Con un estilo agresivo y demoledor en la red logró ganar por dos veces consecutivas el US Open (1997 y 1998) y ser semifinalista de Roland Garros en 1997. El 26 de julio de 1999 lograba un sueño, ser el jugador número uno del mundo.

La cima le duró solo una semana, pero siguió con una carrera espectacular llegando a las finales de Wimbledon en 2000 y 2001, año en el que también sería semifinalista en el Open de Australia, Grand Slam que nunca logró ganar.

Patrick Rafter ganó dos años consecutivos el US Open / RRSS

Se retiró en enero de 2003 asegurando que "estaba acabado mental y emocionalmente" y ese día se retiró una leyenda del tenis que jamás hizo mucho ruido, pero que pudo hacer sombra a los todopoderosos Agassi y Sampras durante varios años.

Rafter se retiró en 2003 del tenis profesional / RRSS

Años más tarde, encontró refugio en el pádel, un deporte que descubrió en 2023 y que le sorprendió desde el primer día: "Me gusta mucho la complejidad del juego, es un cruce entre el squash y el tenis pero, como estoy aprendiendo, es más importante tener habilidades defensivas que ofensivas y tengo que aprender eso. Sinceramente, creía que iba a arrasar a un jugador de pádel con voleas y smashes potentes, pero me equivoqué", aseguraba el 22 de enero del año pasado después de participar en los torneos FIP RISE Australian Open y FIP Promotion Melbourne.

Tanto le gustó el pádel, que se convirtió en la referencia de este deporte en Australia e invirtió en el tiempo y dinero para hacerle crecer en su país natal. Pero a la vez, seguía jugando y entrenando para progresar: "Mantengo todas las puertas abiertas para ver adónde me lleva el deporte. Quizá juegue algunos eventos con los veteranos australianos, pero aún no lo sé", explicó al ser preguntado por su continuidad en el pádel más profesional.

Pues a los 52 años, la puerta que dejó abierta en el pádel le ha llevado a jugar la FIP Asia Padel Cup defendiendo la camiseta de Australia en el torneo que se está celebrando en las magníficas instalaciones del Khalifa International Tennis and Squash Complex de Doha, donde cada año tiene lugar el primer Major de la temporada de Premier Padel.

Si bien es cierto que el nivel de pádel en los países asiáticos todavía está lejos de lo que se ve en España, Argentina o muchos países europeos, también lo es que Rafter está siendo uno de los jugadores más importantes de Australia en el evento de Qatar. El ex tenista australiano ha sido determinante en la clasificación de su país para las semifinales de la Copa Asia tras ganar sus partidos frente a Pakistán, al lado de Vuk Velickovic (6-4 y 6-3) y ante Qatar, junto a Jake Benzal, por 6-4 y 6-4.

A partir de las 15.00 horas en Qatar (14.00 en España), Australia, segunda del grupo 2 se jugará el pase a la final frente a Los Emiratos Árabes, primera del Grupo 1 en la fase de grupos. Una nueva oportunidad para ver a Rafter luchar en el 20x10 desplegando un talento que ha adquirido en tan solo dos años y que le ha llevado a ser internacional para su país.