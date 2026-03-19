Lo que el viento se llevó: Parejas cinco y siete, aleiminadas del P2 de Cancún

El Cancún P2 ha arrancado con sobresaltos… y con viento. Mucho viento. La jornada de dieciseisavos no solo dejó resultados inesperados, sino que volvió a poner en el foco una cuestión recurrente en el pádel profesional: la idoneidad de competir al aire libre en condiciones meteorológicas adversas.

Las rachas, constantes durante toda la jornada, alteraron por completo el desarrollo de los partidos, dificultando el control de la bola y desnaturalizando el juego. En ese contexto, cayeron dos de las parejas llamadas a pelear por el torneo: la número cinco y la número siete del cuadro.

En el siguiente post se pueden ver varios momentos de juego surrealistas debido al fuerte viento en la pista recogidos por Menace Padel:

El golpe más contundente lo encajaron Jon Sanz y Coki Nieto (5), arrollados por Jairo Bautista y Lucas Campagnolo (14) en apenas 51 minutos (6-2, 6-0). Un resultado tan abultado como revelador en un partido donde las condiciones pesaron tanto como el rendimiento y donde Coki y Jon no supieron adaptarse a unas condiciones adversas cayendo ya en primera ronda en su segundo torneo desde que optaron por volver a jugar juntos.

Tampoco sobrevivieron al estreno Martín Di Nenno y Momo González (7), superados en dos tie-breaks por los jóvenes Guille Collado y Pol Hernández, que ya hace un tiempo que vienen llamando a la puerta de los mejores. En un duelo igualado, los detalles —y la gestión del viento— marcaron la diferencia en los momentos clave y decidieron el duelo por 7-6 (4) y 7-6 (5).

Más allá de estas dos eliminaciones, la jornada confirmó la irrupción de nuevas parejas con hambre, como Aimar Goñi y Enrique Goenaga, capaces de avanzar desde la previa eliminando a Leal y Cepero, o el propio dúo Collado-Hernández, cada vez más asentado en el circuito.

El resto de favoritos que debutaron este miércoles sí superaron sus respectivas eliminatorias como es el caso de Paquito Navarro y Fran Guerrero, que eliminaron a Víctor Ruiz y Lucho Capra por 6-3 y 6-4, mientras que Javi Garrido y Lucas Bergamini hicieron lo propio con Nacho Sager y Juani Rubini a los que vencieron por 6-4 y 6-3.

En el cuadro femenino también hubo movimientos. Giulia Dal Pozzo y Nuria Rodríguez sorprendieron a Patty Llaguno y Martina Fassio, mientras que Ariadna Cañellas y Lucía Peralta firmaron una remontada de alto voltaje para seguir alimentando su idilio con Cancún tras dejar fuera a Marta Borrero y Ksenia Sharifova.

Pero más allá de nombres propios y resultados, la jornada dejó una sensación compartida en pista: la dificultad de jugar a pádel en estas condiciones. Globos imposibles de medir, bandejas sin control y puntos decididos más por la climatología que por la táctica.

El debate vuelve a la mesa. ¿Debe el pádel profesional priorizar escenarios indoor para garantizar la calidad del espectáculo? Cancún, con su atractivo turístico incuestionable, ha vuelto a mostrar la otra cara de los torneos outdoor cuando el viento entra en juego.

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Con este panorama, los octavos de final darán paso al debut de las grandes estrellas. Arturo Coello y Agustín Tapia, Ale Galán y Fede Chingotto, junto a Stupaczuk-Yanguas y Lebrón-Augsburger, Gemma Triay, Delfi Brea, Paula Josemaría, Bea González, Ari Sánchez o Andrea Ustero inician su camino en un torneo que, de momento, ya ha demostrado que en el Caribe el viento se lleva a grandes parejas por delante.