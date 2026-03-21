Del viento en el cielo al huracán en la pista: Sanyo y Gonza sacuden Cancún eliminando a Chingalán

El Cancún Premier Padel P2 2026 confirmó en su jornada de cuartos de final que este torneo ha decidido jugar contra cualquier lógica previa. Tras unos octavos ya agitados, el viernes terminó por dinamitar el cuadro con la eliminación de dos de las grandes parejas del circuito masculino y después de haber vivido la gran sorpresa en el femenino con la eliminación de Ari Sánchez y Andrea Ustero, pareja que optaba al título.

La sorpresa más sonora llegó con la caída de Alejandro Galán y Federico Chingotto, pareja número dos, que cedieron en dos sets ante la experiencia de Sanyo Gutiérrez y el empuje de Gonza Alfonso (7-5, 6-4). También se despidieron Mike Yanguas y Franco Stupaczuk, terceros cabezas de serie, superados con claridad por una de las duplas más en forma del torneo.

Sanyo vuelve a escena

A sus 41 años, Sanyo Gutiérrez vuelve a pisar unas semifinales, algo que no lograba desde marzo de 2024. El argentino, una de las figuras más influyentes de la historia del pádel, encontró en Cancún un escenario propicio para reivindicarse, precisamente el mismo país donde firmó su última presencia en esta ronda. Sanyo, gran defensor del pádel indoor, lleva dos días de gloria con unas condiciones climatológicas adversas siendo prisionero de sus palabras de lo que bromea constantemente en Cancún.

Junto a Gonza Alfonso, con quien está jugando sus últimos partidos como pareja (se separan después del torneo de Miami), firmó un partido de enorme solidez táctica, controlando los momentos clave y desactivando el ritmo de Galán y Chingotto. Una victoria de peso que les coloca a las puertas de una final inesperada.

Su siguiente desafío será ante Juan Lebrón y Leo Augsburger, que resolvieron con autoridad su cruce de cuartos (6-3, 6-1) ante una de las revelaciones del torneo, Guille Collado y Pol Hernández. Lebrón, además, buscará repetir el título conquistado en Cancún la pasada temporada, por aquel entonces jugando al lado de Franco Stupaczuk.

Tolito y Arroyo agitan el cuadro

La otra gran historia del día la protagonizaron Tolito Aguirre y Álex Arroyo, que continúan su trayectoria ascendente. Tras eliminar en octavos a Paquito Navarro, volvieron a golpear con autoridad al imponerse a Yanguas y Stupaczuk por un doble 6-3.

La emoción de Arroyo y Tolito tras ganar a Stupa y Yanguas / Mariano Castro / PREMIER PADEL

El binomio mostró un nivel dominante de principio a fin, consolidando su candidatura real al título. Para Arroyo, se trata de su primera semifinal en Premier Padel, mientras que Tolito regresa a esta ronda un año después de haber sido finalista en este mismo escenario.

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En semifinales les espera el mayor reto posible: los números uno, Arturo Coello y Agustín Tapia, que avanzaron tras la retirada de Lucas Campagnolo y Javi Bautista -por problemas físicos de ‘Campa’- cuando los Goldenboys dominaban el primer set por 4-0.