Víctor Ruiz: “Siempre tuvimos la visión de que Reserve sería una marca global”

La Reserve Cup regresa a las instalaciones de Puente Romano Beach Resort de Marbella con una edición que promete dar un paso más en su crecimiento. El torneo, que nació con la intención de impulsar el pádel profesional en Estados Unidos, se ha consolidado como una de las citas más atractivas fuera del circuito gracias a su innovador formato por equipos, las parejas inéditas que reúne y una experiencia diferencial para jugadores y aficionados. A pocos días del inicio de la competición, SPORT conversa con Víctor Ruiz, director general de la Reserve Cup, sobre las novedades de este año, el debut del pádel femenino, la evolución del proyecto y los retos de seguir creciendo en un deporte en plena expansión.

¿Está todo listo para la Reserve Cup de Marbella?

Sí, todo preparado. Ya han llegado algunos jugadores incluso antes de que estuvieran obligados a hacerlo, lo que demuestra que les gusta venir. Este año hemos tenido más tiempo para preparar el evento y todo está listo, con muchas ganas de traer de nuevo el pádel a Marbella.

La Reserve Cup nació para impulsar el pádel en Estados Unidos, pero ahora parece un torneo importante en el calendario. ¿Ha cambiado el objetivo?

Creo que gran parte de eso es mérito de los jugadores. Desde el principio tuvimos claro que no queríamos una exhibición, por eso nunca hemos trabajado con fees o garantías. Los jugadores vienen por un prize money y compiten en pista y esto se nota y hace que la competición sea más librante. Además, el formato es fresco, divertido y permite ver parejas que no se pueden ver durante el resto del año. El hecho de que no compitan por puntos hace que estén mucho más distendidos y se les ve compitiendo al máximo pero relajados.

¿La marca está evolucionando más allá de Estados Unidos?

Sí. Siempre tuvimos la visión de que Reserve sería una marca global. De hecho, en los próximos días anunciaremos un nuevo proyecto relacionado con una apertura en España que creo que sorprenderá a mucha gente.

Este año llega el pádel femenino. ¿Era un paso necesario?

Siempre las hemos tenido presentes. El escenario correcto para incorporarlas era Marbella y estamos muy contentos. La conversación con las jugadoras ha sido muy sencilla y han mostrado un compromiso único.

¿Las advertencias recibidas por las jugadoras han complicado las cosas?

Ha sido un poco más difícil, pero ellas han mostrado un compromiso tremendo. Algunas han preferido no venir, pero contamos con un gran elenco de jugadoras.

Uno de los grandes atractivos son las parejas inéditas. ¿Lo buscáis deliberadamente?

Sí, aunque también es una consecuencia natural de la competición por equipos. Una de las normas es que no se pueden repetir alineaciones, así que los capitanes tienen que ser estrategas. Eso permite ver parejas que probablemente no veremos en el circuito.

Por ejemplo Galán y Augsburger jugando juntos.

Creo que ver a Ale y a Leo compartir pista después de todo lo que se ha hablado será muy interesante. Tienen una relación mucho mejor de lo que a veces nos puede parecer y puede ser una pareja muy interesante. ¿Quién sabe si no la vamos a ver pronto?

¿Cómo se eligen los jugadores?

Lo mejor es que prácticamente todos quieren venir. En el caso de Chingotto, coincide con un compromiso previo de uno de sus patrocinadores y fue imposible cuadrar las fechas y con Tapia tenía unas molestias y ha preferido descansar.

¿Qué novedades encontrará el público este año?

Queremos ofrecer una experiencia todavía más cuidada. Ampliaremos la zona VIP sobre la pista y hemos trabajado cada detalle para que el espectador tenga una experiencia completa desde que recibe la entrada hasta que abandona el recinto.

Hay quien dice que la Reserve Cup muestra una versión más 'pija' del pádel.

No sé si pija, pero sí más cuidada y elevada. Ponemos mucho énfasis en los detalles y tenemos más libertad para crear experiencias alrededor de la pista y ser un poco más transgresores, pero siempre con el máximo respeto por el deporte y la competición.

¿Qué es lo más difícil de organizar la Reserve Cup?

Seguir superándonos. Conseguir que cada edición sea mejor que la anterior y en eso es en lo que ponemos más empeño y lo que nos va costando cada vez más.

El prize money es muy atractivo. ¿Es difícil conseguir tanto dinero?

Mucho. Pero creo que es difícil en todos los sectores. Tenemos la suerte de contar con partners maravillosos que nos permiten invertir en el evento y poner el prize money, pero el pádel todavía está creciendo y tardará un poco a tener el rendimiento económico de otros deportes. Creemos que los jugadores merecen ser pagados justamente y hacemos el mayor esfuerzo posible. Es muy importante encontrar el balance entre las expectativas del jugador y el prize money que reciben y lo que realmente se puede pagar.

¿Cómo va la venta de entradas?

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Muy bien. El día que anunciamos el partido (Galán/Augsburger vs Coello/Nieto) vendimos cerca del 60% del aforo. Quedan las últimas localidades, pero la grada estará llena y tenemos muchísimas ganas de que empiece el torneo.