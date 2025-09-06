Varlion: De la desaparición por una estafa, al renacer con un ambicioso proyecto

La marca Varlion vivió tiempos más que gloriosos desde su nacimiento hasta que en el año 2018 las cosas empezaron a torcerse. Resucitó incluso durante el la pandemia del covid, pero el pasado año fue determinante para su desaparición del mercado. Nadie sabía qué había ocurrido con una marca que logró fabricar unas palas de alta calidad siendo una marca que contó con jugadores de mucho peso como es el caso de Fernando Belasteguín.

De pronto, un día de este mes, la prensa recibió un mail anunciando la presentación de la nueva colección de Varlion. Fue una sorpresa mayúscula ya que quien más quien menos daba por muerta esta marca cuyas palas ya no abundaban en ninguna pista de pádel.

Aprovechando la celebración del Madrid P1 de Premier Padel, Varlion arrancó el tercer proyecto con la intención de penetrar de nuevo en el mercado a lo grande y recuperar el 40% del consumo de palas que tuvo en sus mejores momentos. Es un proyecto muy ambicioso que no solo contempla palas sino que añade a la colección textil, bolsas, paleteros y complementos con diseños elegantes y productos de alta calidad. Además, sale con la línea REGA, la nueva gama de superproductos que representa la excelencia y el lujo en el pádel y los deportes de raqueta.

Regalía durante la presentación del nuevo proyecto de Varlion / Varlion

"Fue una estafa liderada por mi ex mujer"

Durante la presentación pudimos hablar con el CEO y propietario de la marca, Félix Regalía, un argentino que asegura que no está dispuesto a rendirse y que arranca de nuevo con mucha ambición. Explicó a Sport qué pasó realizando unas duras acusaciones: "Tuvimos que hacer unos cambios importantes. Yo vivo en Suiza, no soy administrador de la empresa de aquí y lamentablemente sufrí una estafa. Esto es lo que pasó. La Audiencia Provincial ha tardado un año en entenderlo y yo he tardado seis meses aproximadamente en entenderlo ya que es una estafa liderada por mi ex mujer que ha creado una especie de asociación ilícita con una conspiración enrome con funcionarios públicos y con la administración de justicia y de fuerzas de seguridad. Se quedaron con una fábrica y con un millón y medio de euros de stock, que eran de la empresa de Holanda. No contentos con ello se me ha intentado destruir".

No solo pádel, también otros deportes de raqueta

Ante esta situación se vio obligado a empezar de nuevo, y el resultado es la nueva colección de Varlion: "Me he reinventado otra vez. He diseñado un proyecto diferente al que teníamos hasta ahora. Van a entrar inversores muy potentes donde vamos a hacer lo que hicimos en 30 años con el pádel pero ahora también con otros deportes cuyos productos están un poco antiguos, viejos, obsoletos. Hay marcas que se enorgullecen de decir que Roger Federer jugó toda la vida con la misma raqueta y eso para mí es un error. En Varlion tendría una raqueta cada tres años que me la pediría él porque lo que estaríamos haciendo y lo que estaríamos lanzando nuevo sería mucho mejor", explica Regalía a modo de ejemplo.

La nueva colección de Varlion / Varlion

Con un discurso de hombre seguro y convencido de sus intenciones, el CEO de Varlion explica que expande la marca a todos los deportes de raqueta: "La tecnología evoluciona permanentemente y nosotros somos especialistas en innovar, en generar nuevas ideas y nuevos productos. Arrancamos de cero con un proyecto superambicioso y se llama ‘The future líder of padel and raquet sports’ (el futuro líder de pádel y deportes de raqueta). Ya no vamos a estar solo en el pádel, vamos a estar en pádel pero también en el pickleball, en el beach tennis, en el tenis y en otros deportes de raqueta. Y no solo en el material duro, ya de entrada salimos con una colección de textil, de bolsas, de complementos, accesorios y el año que viene calzado en todas las disciplinas. Todo lo vamos a hacer en tres o cuatro años. Por lo tanto objetivos muy fuertes", advierte el directivo.

El Mercedes y el Ferrari del pádel

Regalía argumenta por qué no basarán su mercado en el fichaje de figuras del deporte: "En Varlion nunca construimos la marca a partir de grandes fichajes. La repercusión de las ventas en Varlion históricamente, incluso teniendo a Mike (Yanguas) y a Jon (Sanz) Top 10, no era significativamente mayor ni siquiera en el producto que utilizaban. Esta marca es el Mercedes y el Ferrari del pádel. Y te garantizo que Ferrari no vende más coches porque Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, conduzca Ferrari. Tampoco vende más coches Mercedes porque Lewis Hamilton salió campeón siete años con Mercedes. Depende de que Mercedes acierte con el diseño con lo que busca el consumidor y depende básicamente lo que le termina ofreciendo a su cliente".

Algunas de las palas de la nueva colección REGA / Varlion

"Estabas pagando por vestirte de payaso en la pista"

Regalía tiene claro cuáles son los pilares de su nuevo proyecto. Producirá en función de la demanda y asegura que no le da ningún miedo salir ahora con una colección tan ambiciosa cuando hay una gran saturación en el mercado de marcas de pádel: "En el año 2005 salimos con el textil. El Corte Inglés con quienes teníamos una relación profesional excelente me dijo: ‘Félix no te metas en esto’. Pero yo soy medio cabezota y lo primero que hice fue comprar un programa de patronaje de 10.000 euros en 2005. La gente andaba disfrazada en las pistas, parecíamos payasos. Estabas pagando para vestirte de payaso. Si vos eras gordito, eras más gordo, si vos eras flaco eras más flaco… la ropa está para hacer elegante a la gente. Empezamos a diseñar lo que nos llevó cuatro años y llegamos a 2009 y vendíamos más que Nike y Adidas y el señor Nike tenía a un tal Rafa Nadal y a un tal Roger Federer de embajadores. Esto es un ejemplo real. Si tu diseñas, aportas innovación, generas nuevas ideas y haces que el producto funcione con diseño, tendencia, lo consigues. Este es nuestro ADN".