Valladolid sacude el cuadro femenino con dos sorpresas de peso en octavos

La jornada de octavos de final del cuadro femenino del P2 de Valladolid dejó dos golpes de efecto que agitaron por completo el torneo. La primera gran sorpresa la firmaron Martina Fassio y Raquel Eugenio, que eliminaron a Marta Ortega y Martina Calvo tras imponerse por 7-6 (4) y 7-5 en un partido muy serio y de máxima exigencia. La segunda llegó de la mano de Nuria Rodríguez y Giulia Dal Pozzo, que prolongaron su excelente momento de forma con una remontada de mucho mérito ante Claudia Fernández y Sofi Araújo por 4-6, 7-6 (5) y 6-4.

Más allá de los resultados, la jornada volvió a confirmar una sensación que sobrevuela desde el inicio del torneo: las condiciones de juego en Valladolid están siendo de las más rápidas del circuito. La velocidad de la pista y la viveza de la bola están reduciendo distancias, igualando fuerzas entre parejas y ofreciendo un escenario especialmente favorable para las jugadoras más agresivas, capaces de acortar los puntos y castigar con mayor facilidad desde posiciones ofensivas.

Eugenio y Fassio dieron la campanada en Valladolid / Mariano Castro / PREMIER PADEL

La derrota de Ortega y Calvo supone un frenazo para una pareja que llegaba a Valladolid con la intención de ganar continuidad tras las semifinales de Valencia. Fassio y Eugenio jugaron un encuentro muy sólido, supieron resistir en los momentos de mayor presión y se llevaron un primer set de enorme valor en el ‘tie break’. En la segunda manga remataron el trabajo con un 7-5 que confirmó una de las campanadas del día, beneficiadas también por un escenario en el que el atrevimiento y la capacidad para acelerar la bola están teniendo premio.

Más impacto tuvo, quizá, la eliminación de Claudia Fernández y Sofi Araújo, superadas por una dupla que atraviesa uno de los mejores momentos de la temporada después de llegar a la final en el P1 valenciano. Nuria Rodríguez y Giulia Dal Pozzo, semifinalistas en el Italy Major, volvieron a demostrar que su crecimiento va muy en serio. Lo hicieron, además, con una victoria de carácter: cedieron el primer set por 4-6, reaccionaron en un segundo parcial muy apretado que se resolvió en el ‘tie break’ y terminaron cerrando el partido por 6-4 en el tercero.

La victoria de Rodríguez y Dal Pozzo, que por fin saldrán de la fase previa para entrar directamente a cuadro en el torneo de Burdeos, refuerza la sensación de que la pareja ha dado un paso adelante en las últimas semanas. Si en Roma ya dejaron claro que podían competir de tú a tú con las mejores, en Valladolid han confirmado que su confianza está en máximos y que ya no son una simple revelación puntual. En unas condiciones tan rápidas como las de la Plaza Mayor, su capacidad para jugar con decisión, asumir riesgos y acelerar el intercambio está marcando diferencias.

El resto de favoritas, a cuartos

Más allá de esas dos sorpresas, el resto de favoritas sí logró sacar adelante sus compromisos. Gemma Triay y Delfi Brea resolvieron un estreno exigente ante Bea Caldera y Carmen Goenaga, sobre todo en un primer set muy igualado, antes de imponer su jerarquía con un 7-6 y 6-0. También avanzaron con autoridad Andrea Sánchez y Andrea Ustero, que no dieron opción a Lorena Rufo y Jessica Castelló y cerraron su partido con un claro 6-2 y 6-2.

Marina Guinart y Vero Virseda también sellaron su pase a la siguiente ronda tras superar a Marta Talaván y Ana Catarina Saiz en otro duelo ajustado, resuelto por 7-5 y 7-6 (9). La pareja española volvió a mostrarse firme en los momentos decisivos y supo gestionar un segundo set muy exigente para evitar que el encuentro se alargara.

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Las número dos, Paula Josemaría y Bea González, tampoco fallaron en su cita con los cuartos. La extremeña y la malagueña vencieron a Victoria Iglesias y Aranza Osoro por 6-3 y 6-3, en un partido controlado de principio a fin. También siguieron adelante Tamara Icardo y Claudia Jensen, vencedoras ante Lucía Sainz y Patricia Montes por 6-4 y 6-3, y Alejandra Salazar y Alejandra Alonso, que superaron a Marta Caparrós y Julieta Bidahorria por 6-4 y 6-4.