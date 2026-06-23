Valladolid P2 Premier Padel 2026: horarios de hoy, resultados en directo y dónde ver el torneo
Consulta los horarios y resultados de hoy en el Valladolid P2 Premier Padel 2026. Te contamos dónde ver el torneo de padel en directo por TV y online
Angie F.G.
La temporada de Premier Padel celebra esta semana el Valladolid P2. Desde SPORT, te detallamos los horarios de hoy en el torneo y dónde ver el Valladolid P2 por TV y online en España.
Hoy, martes 23 de junio, se disputa la segunda jornada del torneo en la que arranca la primera ronda del cuadro principal masculino, no así del femenino que empieza este miércoles. de hecho, tan solo se disputarán dos partidos por la tarde del 'main draw' masculino siendo el resto de partidos clasificatorios. Entra en juego la pareja siete con Fran Guerrero y Javi Leal.
El torneo tiene lugar en el pabellón de la Plaza Mayor vallisoletana y cuenta con la presencia de las mejores parejas del circuito tanto masculinas como femeninas.
Recordemos que los torneos P2 cuentan en este 2026 con un cuadro masculino de 28 parejas y un cuadro femenino de 24.
Los P2 son los torneos que reparten 600 puntos, por detrás de los Major que reparten 2.000 y de los P1 que reparten1.000 puntos a los ganadores.
Horarios del Valladolid P2 Premier Pádel hoy
La jornada arranca a las 19.00 horas (CET):
PISTA CENTRAL
- Diestro/Piotto vs Hernández/Martínez | A las 19.00 h. (CET)
- Rubio/Ruiz vs Guerrero/Leal (7) | A continuación
VALLADOLID P2 PREMIER PADEL, EN DIRECTO
A continuación, puedes ver los resultados en directo de hoy en el Valladolid P2:
DÓNDE VER EL VALLADOLID P2 PREMIER PADEL
El Premier Padel Tour 2026 y el Valladolid P2 se puede seguir en abierto a través del canal oficial de YouTube, de Premier Padel, en concreto, las tres primeras rondas del torneo.
En España, a partir de cuartos de final se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).
En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.
En SPORT encontrarás cada día los resultados, horarios y noticias del Valladolid P2 Premier Padel 2026, además de la actuación de las parejas españolas.
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