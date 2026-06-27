Valladolid merecía otro clásico y lo tendrá

Hay quien dice que cansa ver siempre a los mismos disputándose un título, pero no. En el fondo todo el mundo quiere a los mejores en la final. Todo el mundo quiere ver el mejor pádel posible en una pista y hoy todo el mundo quiere a Coello y Tapia frente a Chingotto y Galán en una final y si no, casi todo el mundo, seamos más realistas. Pero lo que está claro es que Valladolid lo quería y un escenario como la Plaza Mayor merecía un clásico. Los clásicos con los clásicos siempre lucen más.

Arrancaron la jornada Arturo Coello y Agustín Tapia frente a unos temidos Juan Lebrón y Leo Augsburger. El peligro era inminente en una pista outdoor y donde la pelota vuela. Territorio propicio para pegadores y ya nadie esconde que el joven posadeño es el mejor rematador del mundo... con permiso de un Coello que no se queda atrás y que en la semifinal aprovechó mejor esta condición que su rival. Ello, junto a la magia de la Mago de Catamarca, provocó que se adjudicaran el primer set tras conseguir una sola rotura en el cuarto juego.

Arturo parecía muy afectado por el calor. Su entrenador, Gustavo Prato, le ponía la toalla con hielo en el cuello, le tiraba agua en la cabeza... se preocupaba por la salud de su pupilo constantemente. Sabían que era un día difícil en la oficina y que el partido se decidiría por detalles. Y así fue. En la segunda manga ocurrió algo muy similar a la primera y en el quinto juego llegó la rotura de los Golden Boys que ya no dieron tregua a sus rivales quienes, pese a disponer de una bola de break, no lograban confirmarla y tras el doble 6-4 los número uno certificaban el paso a la final de este domingo.

Sufrimiento de Chingalán

Muy distinta fue la segunda semifinal donde se enfrentaban Fede Chingotto y Ale Galán a los jóvenes Fran Guerrero y Javi Leal, otra dupla peligrosa en las condiciones de Valladolid y que llegaba a la cita con la flecha para arriba.

La Chingalán sufrió, vaya si sufrió. Tras ganar el primer set se encontraron con unos rivales respondones. Javi y Fran encontraron el camino para contrarrestar a los pupilos de Jorge Martínez y, con un Chingotto desconectado, cometiendo errores a los que ni él mismo está acostumbrado, empataban el partido con un peligroso 6-1 que encendió todas las alarmas en la Chingalaneta.

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Pero la pareja número dos se recuperó, se reinventó y demostró una vez más su capacidad de resiliencia cuando las cosas pintan mal. Con mucho trabajo y fe lograban el triunfo final y un premio a la constancia y la plena confianza entre dos jugadores que hoy ya podemos decir que antes que nada son amigos. Al final victoria por 6-4, 1-6 y 6-3 para Chingalán que mucho tendrán que mejorar este domingo si quieren un nuevo título en su palmarés.