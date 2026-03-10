Valencia presenta sus mejores galas en su regreso al mejor pádel mundial

Valencia volverá a situarse en el mapa del pádel internacional con la celebración de un torneo Premier Padel P1, que se disputará del 6 al 14 de junio en el pabellón de La Fonteta. La cita supondrá el regreso de la ciudad al circuito de máximo nivel y reunirá a las principales figuras del pádel mundial en una de las plazas con mayor tradición de este deporte en España.

El evento fue presentado oficialmente en el complejo deportivo de La Petxina, con presencia de representantes institucionales, organizadores y varios jugadores valencianos del circuito profesional, que destacaron la importancia de que la ciudad vuelva a acoger una competición de esta magnitud.

Uno de los aspectos más esperados fue el anuncio de la venta de entradas. La organización confirmó que el público podrá adquirirlas a partir del 19 de marzo, coincidiendo con la festividad de San José, mientras que los jugadores federados de la Federación de Pádel de la Comunitat Valenciana tendrán acceso anticipado desde el 13 de marzo y contarán además con condiciones especiales de compra. La expectación es notable, con miles de aficionados ya registrados para obtener información sobre el torneo.

La competición se celebrará en el Pabellón Municipal Fuente de San Luis, conocido como La Fonteta, uno de los recintos deportivos más emblemáticos de la ciudad. La elección de junio responde a la necesidad de encajar la prueba dentro del calendario internacional de Premier Padel, aunque la intención de los organizadores es que Valencia pueda consolidarse como sede estable del circuito en el futuro.

Durante el acto también se subrayó el fuerte respaldo institucional al evento. Representantes del Ayuntamiento de Valencia, la Generalitat Valenciana y la Diputación destacaron la relevancia de atraer competiciones internacionales de primer nivel, tanto por su impacto deportivo como por la proyección turística que generan.

El torneo contará además con un importante protagonismo local, ya que varios jugadores valencianos del circuito, como Tamara Icardo, Edu Alonso, Álex Arroyo o Josete Rico, podrían competir ante su público. Todos coincidieron en que jugar en casa siempre supone una motivación especial y que el ambiente de la afición valenciana suele sentirse con fuerza dentro de la pista.

La llegada del Premier Padel P1 refuerza el crecimiento del pádel en la Comunitat Valenciana, una de las regiones con mayor número de clubes y practicantes. Con la cuenta atrás ya en marcha, Valencia se prepara para recuperar una gran cita internacional que promete reunir a miles de aficionados en torno al mejor pádel del mundo.

Alejandra Salazar y Ari Sánchez durante el acto de presentación del torneo / RRSS

Día de presentaciones

Por otro lado, también tuvo lugar la presentación de un torneo muy esperado, el P1 de Londres, en el que será la primera incursión de Premier Padel en Inglaterra desde su nacimiento. Alejandra Salazar y Ari Sánchez, así como Lucas Campagnolo, fueron las grandes protagonistas de la presentación del torneo que se realizó en el Racketeer Club londinense.

Noticias relacionadas

El torneo de Londres tendrá lugar del 3 al 9 de agosto y este martes, algunos aficionados pudieron ponerse en la pista con las dos jugadoras españolas y el brasileño para tener una primera aproximación al mejor pádel del mundo en una activación que hizo las delicias de todos los aficionados que se acercaron al club londinense.