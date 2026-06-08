Valencia P1 Premier Padel 2026: horarios de hoy, resultados en directo y dónde ver el torneo
Consulta los horarios y resultados de hoy en el Valencia P1 Premier Padel 2026. Te contamos dónde ver el torneo de padel en directo por TV y online
Angie F.G.
La temporada de Premier Padel celebra esta semana el Valencia P1. Desde SPORT, te detallamos los horarios de hoy en el torneo y dónde ver el Valencia P1 por TV y online en España.
Hoy, lunes 8 de junio, se disputa la primera jornada del cuadro masculino donde todavía no figuran los principales cabezas de serie que clasifican directamente para la segunda ronda.
El torneo tiene lugar en el pavellón de La Fonteta y cuenta con la presencia de las mejores parejas del circuito tanto masculinas como femeninas.
Recordemos que los torneos P1 cuentan en este 2026 con un cuadro masculino de 48 parejas y un cuadro femenino de 28.
Los P1 son los torneos que reparten 1.000 puntos, por detrás de los Major que reparten 2.000 y por delante de los P2 que reparten 600 puntos a los ganadores.
Horarios del Valencia P1 Premier Pádel hoy
La jornada arranca a las 09.00 horas (CET):
PISTA CENTRAL
- Belluati Sager vs Ruiz Ortega | A las 09.00 h. (CET)
- Deus/Deus vs Lijó/García | A continuación
- Rubio/Ruiz vs Cepero/Torre | A continuación
- Sánchez/Gutiérrez vs Fuster/Solbes (WC) | A continuación
- Castaño/Gil vs Naranjo/Sánchez (WC) | No antes de las 15.00 h. (CET)
- Cabeza/González vs Rico/Cruz (WC) | A continuación
- Chozas/Libaak vs González/Abud | A continuación
- Hernández/Capra vs Ayats/Perino | A continuación
PISTA 2
- Rubini/Sánchez vs Mouriño/Quílez | A las 09.00 h. (CET)
- Fernández/Goenaga vs Hernández/Collado | A continuación
- Maldonado/Dal Bianco (Q) vs Sintes/Santigosa | A continuación
- Coello/Axelsson (Q) vs Diestro/Piotto| A continuación
- Vilariño/Martínez (LLi) vs Rodríguez/De Pascual | No antes de las 15.00 h. (CET)
- Zapata/Domínguez (LL) vs González/Meléndez | A continuación
- Benítez/Patiniotis (Q) vs Aragón/Roglán (Q) | A continuación
- Pineda/García (Q) vs Montiel/Abbate | A continuación
VALENCIA P1 PREMIER PADEL, EN DIRECTO
A continuación, puedes ver los resultados en directo de hoy en el Valencia P1:
DÓNDE VER EL VALENCIA P1 PREMIER PADEL
El Premier Padel Tour 2026 y el Valencia P1 se puede seguir en abierto a través del canal oficial de YouTube, de Premier Padel, en concreto, las tres primeras rondas del torneo.
En España, a partir de cuartos de final se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).
En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.
En SPORT encontrarás cada día los resultados, horarios y noticias del Valencia P1 Premier Padel 2026, además de la actuación de las parejas españolas.
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