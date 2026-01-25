El vacile de Chingotto a Galán el día que el Team Reserve ganó el torneo de Miami: "Es el demonio"

Las redes sociales tendrán cosas buenas y cosas malas, eso seguro, pero qué suerte que nos permitan ver cosas de las que era imposible ser testigos antes de que los Instagrams, X o TikTok por citar algunas se implantaran en nuestras vidas de un modo tan abrumador.

Y fue precisamente TikTok la red donde Ale Galán decidió publicar la broma que su compañero en Premier Padel, rival en la Reserve Cup, le hizo antes del partido de este sábado en el que el madrileño, junto a Jon Sanz, ganó, precisamente, a Chingo que, en esta ocasión, jugó al lado de Javi Leal. El resultado de 6-7, 7-5 y 10-6 da una idea de lo igualado que fue el encuentro que daba los únicos tres puntos conseguidos por el Team Miami en el torneo.

Chingotto, durante su partido contra Galán y Sanz / Reserve Cup

Pero volvamos a antes del partido. Chingotto, un hombre bromista donde los haya, le escondió la pala a Galán antes del partido. Compinchado con un amigo grabó el momento en el que el Alien no encuentra la pala y se pregunta "¿Qué he hecho yo con la pala?". Tras unos minutos buscando su Adidas Metalbone por los alrededores de la zona de jugadores de pronto empieza a sospechar de su compañero.

Finalmente la encuentra detrás de unas sillas y mira, tal y como había previsto el Ratón, a su compañero Fede riéndose. Galán se acerca a la cámara y asegura: "Es el demonio", y se abrazan, se ríen y Ale le amenaza con darle con la pala en broma. Poco después, Galán se vengaba de Chingo en la pista ganándole el partido al lado de Jon Sanz. Sin embargo fue el equipo de Fede, el Team Reserve, el que se proclamaría campeón del torneo de exhibición celebrado en Miami.

Queda claro que la sintonía y la complicidad entre ambos es total. El buen rollo que hay fuera de la pista se nota dentro donde ambos esperan, esta temporada, arrebatar el número uno a Arturo Coello y Agustín Tapia con quienes el viernes protagonizaron un duelo con intercambio de parejas, que pasará a la historia.

Posteriormente saltaron a la pista las parejas Coello/Stupaczuk y Tapia/Yanguas y en esta ocasión fueron los primeros quienes se llevaron la victoria por 6-4 y 6-3 dando de esta manera el título de campeón al Team Reserve que el viernes ganó todos los partidos.

De esta manera se cerró una divertida Reserve Cup que ha permitido ver a parejas inverosímiles en la pista que quizás en un futuro podrían verse en el 20x10 jugando juntas, nunca se sabe. De momento, la exhibición de Miami habrá servido para que los jugadores se pongan a todo en una pretemporada que tendrá su continuidad en otro torneo por equipos, la Hexagon Cup, que arranca este miércoles en Madrid y donde también podrán verse enfrentamientos inéditos en la pista, esta vez tanto masculinas como femeninas.