Ustero y Araújo arrasan en su debut y les esperan Gemma y Delfi

Andrea Ustero es feliz en casa. Se le nota, está más risueña que nunca, fluye en la pista, emocionalmente está de diez cuando sabe que sus amgios, su familia y todo su entorno está a pocos metros de la pista. Y Sofi Araújo sabe que cuando Andrea está en este estado su pádel es casi invencible. Fue así, tras un partido muy serio, que se había trabajado mucho en las horas previas, como la pareja cuatro se deshizo de Marta Ortega y Tamara Icardo en un abrir y cerrar de ojos.

Apenas cometieron errores no forzados "un milagro", decía Araújo posteriormente, y se adaptaron a la perfección a una pista que no les favorece para nada. La central del Sant Jordi es muy lenta y a Sofi y Andrea les gusta el pádel de ataque, agresivo. Menos necesitan Tamara y Martita a las que les gusta mucho más defender, pero este jueves la ilusión y las ganas pudieron más que el pádel y la dupla hispano-portuguesa se impuso por un contundente 6-1 y 6-1 en tan solo una hora y tres minutos.

Este sábado Andrea tendrá otra oportunidad de deleitar a los suyos en el último torneo que disputa al lado de la portuguesa ya que en 2026 jugará con Ari Sánchez en busca de mejores resultados.

Gemma y Delfi, el próximo reto

Andrea y Sofi buscarán la final ante Gemma Triay y Delfi Brea, quienes no dieron opción a Marina Guinart y Vero Virseda. Precisamente Marina, nacida en Castellar del Vallès, contaba con un numeroso grupo de aficionados que la animaron en todo momento para intentar que tuviera opciones de darle la vuelta al marcador, pero como dijeron en la rueda de prensa previa al partido, Gemma y Delfi querían "acabar el año por todo lo alto". De momento estarán en semifinales tras llevarse su partido por 6-2 y 6-3.

Marina y Vero Virseda perdieron pero realmente el objetivo ya lo tenían cumplido. Jugar las Barcelona Finals era un reto muy ambicioso y lo cumplieron con creces. Vencer a las número uno era muy complicado, pero lo dieron todo en la pista para intentar que los espectadores se divirtieran al máximo durante el partido, al final era un premio a un gran año.