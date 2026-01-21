El último baile de Rami Moyano lo jugará con su pareja favorita: su hijo Juanpe

El FIP Bronze Mallorca será uno de esos lugares donde el pádel se detiene un instante para mirar más allá del resultado. Porque allí, en la Academia Rafa Nadal, Ramiro Moyano jugará el último torneo de su carrera profesional. Y lo hará de la forma más especial posible: compartiendo pista con su hijo.

Padre e hijo. Ramiro y Juan Pedro, “Juanpe”, unidos por una pala, una red y una historia que no entiende de rankings. Para el primero, campeón del mundo con Argentina en 2012 y referente del pádel internacional durante más de una década, será el punto final a una trayectoria fantástica. Para el segundo, con solo 14 años, el inicio de un camino que acaba de empezar. Un debut en el CUPRA FIP Tour que ya queda marcado para siempre.

Rami besa a su hijo antes de afrontar el FIP Bronze de Mallorca formando pareja con él / RRSS

“Va a ser mi último torneo como jugador profesional, y voy a tener el privilegio de jugarlo con mi hijo”, confesó Moyano con la voz cargada de emoción. No es una frase más. Es la síntesis perfecta de una carrera y de una vida. “Estoy cumpliendo un sueño y solo puedo agradecerle a la vida por regalarme esta oportunidad. No podría imaginar un mejor cierre que hacerlo así”.

Mallorca será, además, un escenario especial por partida doble. Moyano, de 36 años, anunció su retirada el pasado mes de noviembre y recientemente se ha incorporado como entrenador a la Academia Rafa Nadal. Jugar allí, rodeado de familia y recuerdos, es hacerlo en casa. “Para mí será el último torneo, y para él su primero. Jugar acá es hacerlo en casa, y eso me hace sentir feliz y agradecido”, resume.

Juanpe es el hijo mayor de Ramiro. Creció en Argentina, dio sus primeros pasos en torneos profesionales y ahora se asoma al gran pádel internacional de la mano de quien mejor puede guiarle. La imagen de ambos compartiendo pista será también un hito para el circuito de la Federación Internacional de Pádel, ya que nunca antes un padre y un hijo habían competido juntos en una prueba del CUPRA FIP Tour. Un hecho inédito que quedará para la historia.

Un cuadro competitivo

Más allá de lo simbólico, el FIP Bronze Mallorca presenta un cuadro competitivo de alto nivel. En el torneo masculino participan 32 parejas, con Antonio Fernández y José Luis González como primeros cabezas de serie. En la parte baja del cuadro avanzan Mario Del Castillo e Ignacio Vilariño, mientras que Pedro y Álvaro Meléndez parten como terceros favoritos. También despierta interés la nueva etapa que inician Jaume Romera y Pau Miñano como pareja.

En el cuadro femenino, igualmente compuesto por 32 parejas, las grandes referencias son Patricia Martínez y Marta Arellano, seguidas por Eugenia Guimet y Sofía Saiz como segundas cabezas de serie, y por Ariadna y Alicia Cañellas.

Pero más allá de nombres y cruces, Mallorca será recordada por un abrazo, por una mirada cómplice antes del saque y por un padre que se despide del pádel profesional como soñó: jugando, enseñando y compartiendo pista con su hijo. Porque hay finales que no son un adiós, sino un legado.