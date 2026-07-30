Se trunca la racha de Paquito Navarro y Martín di Nenno en Pretoria

Los octavos de final del Pretoria P1 dejaron la gran sorpresa del torneo con la eliminación de Paquito Navarro y Martín Di Nenno, quinta pareja del cuadro, a manos de Javi García y Álex Ruiz, que remontaron un intenso encuentro para imponerse por 6-7(3), 6-4 y 6-3. La dupla española, que estrenaba proyecto esta semana en Sudáfrica, firma así su primera gran victoria y se cuela directamente entre las ocho mejores parejas del torneo.

No fue la única pareja de nuevo cuño que celebró el pase a cuartos. Juanlu Esbrí y Sanyo Gutiérrez, también debutantes como pareja en Pretoria, aprovecharon la oportunidad que les brindó el cuadro y superaron a los 'lucky losers' Javier Montiel y Facundo Abbate, que habían entrado en el torneo tras la baja de Miguel Yanguas y Franco Stupaczuk, para asegurar su presencia en la siguiente ronda.

Esbrí y Sanyo se colaron en cuartos de final en su primer torneo juntos / Mariano Castro / PREMIER PADEL

Otra de las sorpresas del día la protagonizaron Juan Tello y Maxi Arce, décimos cabezas de serie, que se deshicieron con autoridad de Momo González y Lucas Campagnolo por 6-4 y 6-3. La pareja argentina continúa creciendo y ya está entre las mejores del campeonato.

El resto de favoritos sí cumplieron con los pronósticos, aunque algunos tuvieron que sufrir mucho más de lo esperado. Arturo Coello y Agustín Tapia necesitaron emplearse a fondo para superar la resistencia de Edu Alonso y Aimar Goñi, que volvieron a demostrar que pueden competir de tú a tú con las mejores parejas del circuito. No en vano, los Golden Boys tuvieron que remontar un set para poder ganar el partido.

Los números uno ya conocen a su próximo rival. En los cuartos de final se enfrentarán a José Jiménez y Álex Arroyo, que intentarán dar la gran sorpresa ante los líderes del ranking.

Augsburger y Lebrón durante su partido de octavos en Pretoria / Mariano Castro / PREMIER PADEL

También avanzaron Leo Augsburger y Juan Lebrón, que mantienen la buena línea mostrada desde que unieron sus caminos. Íñigo Jofre y Jairo Bautista les exigieron al máximo, especialmente en un primer set resuelto en el tie-break, antes de que la tercera pareja del torneo cerrara el partido por 7-6(3) y 6-3. Su siguiente obstáculo serán Javi Leal y Fran Guerrero, en otro de los grandes duelos de los cuartos de final.

Por la parte baja del cuadro, Fede Chingotto y Ale Galán tampoco fallaron y certificaron su clasificación tras derrotar a Javi Garrido y Lucas Campagnolo. Los segundos cabezas de serie se jugarán ahora un puesto en semifinales frente a Juan Tello y Maxi Arce, en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la jornada con el siempre sentimental duelos entre el Gato y el Ratón.

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El otro cruce de cuartos enfrentará a Javi García y Álex Ruiz, verdugos de Paquito y Di Nenno, con Juanlu Esbrí y Sanyo Gutiérrez, garantizando así la presencia de una de las dos parejas de nueva creación en las semifinales del Pretoria P1. Un premio inesperado para dos proyectos que no podían haber comenzado con mejor pie.