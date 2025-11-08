Triay-Brea y Sánchez-Josemaría vuelven a citarse en una final de lujo en Kuwait

Un mes después de Róterdam, el pádel femenino volverá a vivir un nuevo capítulo del duelo más esperado del circuito. Gemma Triay y Delfi Brea frente a Ari Sánchez y Paula Josemaría. Las dos mejores parejas del planeta se encontrarán este domingo en la final de la FIP World Cup Pairs, en Kuwait, en el que ya puede considerarse el clásico del cuadro femenino.

Las número uno del mundo, Triay y Brea, regresan a su hábitat natural: una final. La decimocuarta en esta primera temporada juntas, una cifra que refleja su dominio abrumador y su capacidad para mantener el nivel más alto semana tras semana. En Kuwait, además, han llegado al partido decisivo sin ceder un solo set, aunque el camino no estuvo exento de tensión ante Sofía Araújo y Andrea Ustero.

El inicio fue un vendaval. En apenas 24 minutos, Gemma y Delfi firmaron un 6-1 que parecía sentenciar el duelo. Sin embargo, las número cuatro del ranking reaccionaron y pusieron en aprietos a las líderes del circuito. La potencia de Araújo y el desparpajo de Ustero llevaron el marcador al 4-1 en el segundo set, antes de que las favoritas remontaran hasta el 5-5 y acabaran sellando la victoria en un tie-break de infarto, decidido por pequeños detalles.

“Me bloqueé un poco y cometí algunos errores”, reconoció Triay tras el partido. “Pero luego mejoramos la calidad del globo y volvimos a nuestro juego. La pausa después de Egipto nos vino bien para recargar energías. Ahora toca disfrutar de esta final”. Brea, por su parte, sonrió al pensar en el posible rival: “No voy a mentir, preferiría que ganaran Ortega e Icardo… pero venga quien venga, será una final preciosa”.

No fueron Ortega e Icardo las elegidas, aunque dieron guerra. En la otra semifinal, Ari Sánchez y Paula Josemaría impusieron su jerarquía ante las valencianas por 7-6 y 6-2, aunque el triunfo no fue tan sencillo como parece. Las número dos desperdiciaron cuatro bolas de set en el primer parcial y vieron cómo sus rivales remontaban hasta el 6-5. Pero, fieles a su carácter competitivo, supieron recomponerse en el tie-break y tomar el control del encuentro.

“En los momentos de tensión sacamos nuestra mejor versión”, confesó Ari. “Nos concentramos al cien por cien y hacemos lo que tenemos que hacer. Esa fue la clave del partido”. Una vez superado el susto inicial, Paula y Ari desplegaron su juego más sólido en el segundo set, con una Josemaría letal en la red y una Ari inspirada en la construcción de los puntos.

“Contra Marta y Tamara no se puede regalar nada”, añadió Paula. “Son dos guerreras y cualquier error se paga caro. Supimos apretar en los momentos clave y eso nos dio el pase”.

El resultado es el que todos esperaban: la reedición de una rivalidad que ha marcado la temporada. Triay y Brea han vencido siete finales frente a Sánchez y Josemaría, que solo pudieron imponerse en Bruselas. Este domingo, a las 14:00 hora local (12.00 en España), se enfrentarán de nuevo en la Central Court del Arena Kuwait, con el título mundial y el orgullo en juego. “Ellas están a un nivel altísimo, pero nosotras también llegamos muy bien”, aseguró Ari. “Queremos que sea un gran espectáculo. Lo daremos todo”.