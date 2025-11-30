Triay y Brea, a un paso de entrar en la historia

Gemma Triay y Delfi Brea están a un solo paso de firmar una hazaña inédita: ganar los cuatro Majors del año. Nadie antes lo ha conseguido y, tras asegurarse el número uno con la eliminación prematura de Ari Sánchez y Paula Josemaría en Acapulco, buscarán completar ese capítulo histórico superando a las rivales que más problemas les han generado: Bea González y Claudia Fernández, dominadoras del cara a cara por un contundente 5-3.

La dupla número uno vivió su jornada más exigente del torneo. Carmen Goenaga y Bea Caldera, que se jugaban entrar en las Barcelona Finals, opusieron una resistencia memorable y firmaron un partido de enorme mérito, llevándolas al límite durante más de dos horas y veinte minutos en un duelo vibrante resuelto por 7-6 (1), 2-6, 6-3. Una batalla que dejó claro que el circuito femenino sigue elevando su nivel a cotas extraordinarias.

Goenaga y Caldera buscaban ese milagro para entrar en las Tour Finals, no lograron culminar la remontada, pero sí se marchan de Acapulco con una victoria simbólica: su primer set ganado ante las líderes del ranking después de cuatro enfrentamientos sin premio. Además, su actuación en México las coloca como reservas oficiales para la cita de Barcelona.

Bea y Claudia están muy finas

Mientras tanto, sus futuras rivales optaron por la vía rápida. Bea González y Claudia Fernández firmaron una actuación impecable para desactivar a Ale Alonso y Claudia Jensen con un 6-3, 6-2 que confirmó su candidatura absoluta al título. Es su segunda final consecutiva y, además, la primera vez que la pareja se clasifica para una final de Major.

La contundencia de Bea y Claudia no es casualidad: llegan a la final en su mejor momento de la temporada y con la confianza de haber dominado a las número uno en la mayoría de sus duelos. El último, precisamente, en la final de Dubai, el torneo anterior a este, donde las españolas ganaron a las número uno por 6-1 y 7-5.

Para Triay y Brea, sin embargo, el desafío tiene un doble valor. No solo se juegan un Major: se juegan culminar un año de ensueño con un pleno histórico. Nadie antes ha conseguido conquistar los cuatro Majors en una misma temporada y México podría ser el escenario perfecto para rubricar su condición de pareja del año después de ganar en Doha, París y Roma.

El duelo, además, llega en un momento emocional especial. Con el número uno ya asegurado, Triay y Brea tienen por delante la oportunidad de demostrar que también pueden imponerse ante sus verdugas más insistentes.