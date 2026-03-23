Triay y Brea imponen su ley en Cancún y revalidan el título con susto

Gemma Triay y Delfina Brea siguen marcando el paso del circuito. La pareja número uno del mundo se proclamó campeona del Cancún Premier Padel P2 tras superar a Paula Josemaría y Bea González (7-6 (4), 6-1) en una final que tuvo dos caras bien diferenciadas y que confirmó el excelente momento de las líderes del ranking.

El duelo, inédito hasta la fecha, arrancó con máxima igualdad. Paula Josemaría y Bea González, que disputaban su primera final como pareja en Premier Padel, plantearon un pulso exigente, con capacidad para remontar y colocarse por delante en el primer set. Sin embargo, los pequeños detalles marcaron la diferencia.

Después de ver cómo la Perla del Palo y Paula Dinamita remontaban un 4-2 e incluso salvaban tres bolas de set, se llegó al tie-break donde se vivió el momento clave del partido. Un error poco habitual de Josemaría en un remate franco abrió la puerta a Gemma Triay y Delfina Brea, que no desaprovecharon la oportunidad para golpear primero. Ese punto de inflexión cambió por completo el guion del partido.

Dominio absoluto

A partir de ahí, las número uno aceleraron sin concesiones. Más sólidas en la gestión del juego y con mayor claridad táctica, dominaron con claridad el segundo set, desbordando a una pareja rival que perdió el control del intercambio.

Triay resumía con precisión lo ocurrido en el 20x10 en la rueda de prensa posterior: “Hoy ganamos como equipo a una pareja de dos pegadoras muy peligrosas. Era fundamental tirar bien el globo. Si era malo, sufríamos mucho, así que la clave fue interpretar cuándo apostar por el globo y cuándo jugar por abajo”.

El triunfo refuerza una dinámica impecable. Desde la llegada de Seba Nerone al banquillo de las número uno, la dupla se mantiene invicta y suma ya su segundo título en tres torneos en 2026, consolidando una sociedad cada vez más dominante.

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Además, el título tiene valor histórico. Con esta victoria, Triay iguala los 54 títulos profesionales de Ariana Sánchez y se queda a solo cuatro del récord absoluto de Alejandra Salazar.