Triay y Brea no fallan; Josemaría y Bea firman una remontada de carácter en Miami

Gemma Triay y Delfi Brea continúan en modo intratable. Las número uno no dieron opción a Sofía Araújo y Claudia Fernández, a quienes superaron con claridad por 6-3 y 6-2 en un partido que dominaron de principio a fin.

La pareja hispano-argentina volvió a exhibir la solidez que las ha convertido en el bloque más fiable del circuito. Desde la llegada de Seba Nerone al banquillo en el P2 de Gijón, Triay y Brea no conocen la derrota y ya suman dos títulos consecutivos (Gijón y Cancún), una dinámica que las ha impulsado hacia su octava final seguida en el P1 de Miami.

Más allá del triunfo, el partido dejó otro dato relevante: Gemma Triay se sitúa a solo tres finales de igualar a Alejandra Salazar como la jugadora con más finales disputadas en la historia del circuito, confirmando su regularidad en la élite.

En el lado opuesto, Claudia Fernández y Sofía Araújo se quedaron a las puertas de estrenar su casillero de finales como pareja aunque en este torneo la dupla hispano-portuguesa ha dado un paso adelante y parece que poco a poco va encontrando el camino para dar la cara ante las mejores del circuito.

Josemaría y Bea se cobran la revancha en un duelo de alto voltaje

La segunda semifinal respondió a un guion mucho más igualado y emocional. Paula Josemaría y Bea González lograron una trabajada victoria ante Ari Sánchez y Andrea Ustero por 4-6, 6-4 y 6-4, en un duelo marcado por la tensión y los giros de marcador.

El partido tenía un componente especial: era el segundo enfrentamiento entre Paula Josemaría y su excompañera Ari Sánchez, con quien firmó una de las etapas más exitosas del pádel reciente (17 títulos y dos números uno consecutivos en 2023 y 2024). El primer duelo entre ambas había caído del lado de Sánchez y Ustero, también en tres sets.

Esta vez, la historia fue distinta. Tras ceder el primer set, Josemaría y Bea reaccionaron con firmeza, ajustando su juego y elevando la agresividad en momentos clave. El tercer set pareció resolverse por la vía rápida con un 5-0 a su favor, pero la resistencia de Sánchez y Ustero alargó el desenlace hasta el 6-4 definitivo, cinco juegos después.

El triunfo supone una doble recompensa: el pase a la final y la revancha deportiva ante unas rivales que ya las habían superado esta temporada. Ambas parejas llegaban con dinámicas similares, disputando su tercera semifinal del curso, aunque con mejor balance previo para Sánchez y Ustero (dos de dos).

Cabe destacar también el contexto del torneo para esta dupla: Sánchez y Ustero habían disputado un partido menos tras la retirada de sus rivales en octavos por lesión, y estrenaban además a Marcela Ferrari en el banquillo.

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Final de alto nivel en Miami

El P1 de Miami tendrá así una final de máximo nivel entre las dos parejas más en forma del momento. En la que será la repetición de la final de Cancún, Triay y Brea buscarán prolongar su racha perfecta y sumar un nuevo título, mientras que Josemaría y Bea llegan reforzadas tras una victoria de carácter que puede marcar un punto de inflexión en su temporada.