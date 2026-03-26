Triay-Brea no fallan en el adiós de Sainz-Eugenio y Goenaga-Caldera confirman su crecimiento

En la jornada de octavos de final del cuadro femenino las principales favoritas salvaron al eliminatoria con más o menos dificultades mientras que el día dejó una única sorpresa pero en un duelo que se sabía de antemano que cualquiera podía llevarse el triunfo. Así, Gemma Triay y Delfi Brea, cabezas de serie número uno, sacaron adelante un partido con dos caras ante Lucía Sainz y Raquel Eugenio. La pareja hispano-argentina necesitó emplearse a fondo en un primer set muy igualado, decidido en el ‘tie-break’ (7-6(7)), antes de imponer su dominio con claridad en la segunda manga (6-0). Un desenlace contundente que no refleja la resistencia inicial de sus rivales.

El encuentro tuvo además un componente emocional: fue el último de Sainz y Eugenio como pareja, cerrando una etapa breve pero significativa en el circuito. Con esta separación se avecina un movimiento de fichas en la zona media del ranking que seguro que tras el torneo de Miami se irán desvelando los nuevos binomios.

Josemaría y Bea González, en modo rodillo

Paula Josemaría y Bea González volvieron a demostrar que a poco que se vayan acoplando la una con la otra serán unas rivales muy difíciles de batir. Sin concesiones, resolvieron su compromiso ante Teresa Navarro y Virginia Riera con un doble 6-2, avanzando con paso firme hacia las rondas decisivas.

Una historia similar a las número uno la vivieron Sofía Araújo y Claudia Fernández (4), que también necesitaron un desempate para encarrilar su duelo frente a Marta Talaván y Sofía Sáiz. El 7-6(6) inicial dio paso a un segundo set más controlado (6-2), confirmando la solidez de una dupla que sigue creciendo en cada torneo.

Goenaga y Caldera ya no sorprenden

Carmen Goenaga y Bea Caldera firmaron uno de los resultados más destacados del día al eliminar a Alejandra Salazar y Alejandra Alonso (7) por 7-6 (3) y 6-2. Una victoria que podría catalogarse como sorpresa, pero que pierde ese carácter al analizar la dinámica reciente de Goenaga y Caldera, cada vez más asentadas y competitivas ante parejas del ‘top’.

Por su parte, Marta Ortega y Martina Calvo ofrecieron una de las actuaciones más contundentes de la jornada, arrollando a Marta Barrera y Jimena Velasco por un claro 6-0 y 6-2. Un guion idéntico al que firmaron Tamara Icardo y Claudia Jensen, que no dieron opción a Martina Fassio y Patty Llaguno (6-0 y 6-2). En este último caso, el partido apunta también a ser el cierre de etapa para Fassio y Llaguno, con todos los indicios señalando a un futuro proyecto junto a Raquel Eugenio.

Guinart y Virseda se imponen en un duelo de gran igualdad

Marina Guinart y Verónica Virseda también sellaron su pase a cuartos tras superar en un partido muy competido a Jessica Castelló y Lorena Rufo. El 7-5 y 6-4 refleja la igualdad de un encuentro decidido por pequeños detalles y mayor acierto en los momentos clave por parte de Guinart y Virseda.

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Los cuartos de final enfrentarán a Triay/Brea contra Icardo/Jensen; Ortega/Calvo frente a Fernández/Araújo; Sánchez/Ustero ante Caldera/Goenaga y González/Josemaría contra Guinart/Virseda.