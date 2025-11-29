Triay y Brea estrenan el número uno a lo grande

No fue la intensa y sorpresiva jornada de octavos de final, pero el cuadro femenino del Major de Acapulco está viviendo en la ciudad mexicana un capítulo no apto para cardíacos con las últimas plazas para las Barcelona Finals en juego.

Carmen Goenaga y Bea Caldera necesitaban poco menos que un milagro para conseguir entrar, pero gracias a su talento, su trabajo y su fe en lograrlo las ha llevado a tan solo un paso del ansiado torneo barcelonés, que cierra el capítulo padelístico de 2025.

La dupla española necesita llegar a la final de Acapulco para tener el billete a las Finals y, de momento, lograron el pase a las semifinales después de dar cuenta de Marina Guinart y Vero Virseda en un partido extraño e irregular que se fue al tercer set pero que la salmantina y la vallisoletana acabaron ganando por 6-4, 0-6 y 6-4. La celebración fue de las importantes, hay mucho en juego y las sensaciones son inmejorables.

Sin embargo, Caldera y Goenaga tienen un handicap importante para seguir soñando con Barcelona. En semifinales se medirán a Gemma Triay y Delfi Brea, que estrenaron el número uno con un gran partido ante Zazu Osoro y Victoria Iglesias a las que ganaron por 6-3 y 6-2. Carmen y Bea pueden agarrarse a que la menorquina y la bonaerense ya han cumplido con el objetivo, pero este par de jugadoras nunca dan una bola por perdida cuando entran en la pista y buscarán la final como si les fuera la vida.

La otra semifinal la disputarán Bea González y Claudia Fernández frente a Claudia Jensen y Ale Alonso, en lo que se prevé otra auténtica batalla en la pista con cuatro luchadoras cuya juventud les da este plus de riesgo e inconsciencia que convierte sus partidos en una auténtica atracción de pádel.

La pareja tres se deshizo en cuartos de final de Lucía Sainz y Raquel Eugenio, otra nueva pareja que ha dado un muy alto rendimiento en sus pocos partidos juntas. Bea y Claudia no lo tuvieron nada fácil y se vieron obligadas a solventar un tie break de desempate en el primer set. Solventada esta papeleta se fueron para arriba logrando el pase a semis ya con más facilidad (7-6 (4) y 6-2).

Por su parte, Jensen y Alonso necesitaron más de dos horas para deshacerse de Jessica Castelló y Lorena Rufo, otra pareja que está con muy buenas sensaciones en este final de año. La argentina y la vallisoletana ganaron por 6-2, 2-6 y 6-4 en un disputado partido pero que acabó decantándose del lado de las favoritas por ranking.

Este sábado habrá mucho en juego, sobre todo en la primera semifinal, la que abrirá la jornada en el Arena GNP Seguros de Acapulco a partir de las 16.00 horas local (23.00 CET) con Triay/Brea frente a unas Caldera y Goenaga que se juegan las Finals. La otra semifinal se disputará no antes de las 19.00 hora local (02.00 hora CET).