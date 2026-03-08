Triay y Brea se coronan tras una final épica

Para todos aquellos que duden del interés del pádel femenino, solo tienen que hacer una cosa, ponerse la final de Gijón entre las número uno Gemma Triay y Delfi Brea contra Ari Sánchez y Andrea Ustero. Menudo espectáculo, fue como si quisieran hacer su aportación, aportar su granito de arena al 8-M, día de la mujer.

La final del Premier Padel Gijón P2 estuvo marcada por una igualdad digna de las parejas que se enfrentaban. Merecía esta batalla sin cuartel la repetición de la final de Riad que en este caso se decantó del lado de Delfi Brea y Gemma Triay tras otro duelo precioso que podría haber ganado cualquiera. Pero fueron las número uno quienes lograban, cinco meses después, levantar un nuevo título tras ganar por 6-4, 6-7 (4) y 6-3. Primer título de la temporada, primer título como número uno, primer título con Seba Nerone en el banquillo... muchas emociones en este banquillo tras el triunfo.

En el primer set de entrada parecía que Ari y Andrea llevaban la iniciativa del partido. Se las veía más sólidas, atrevidas, con más flow en la pista y, pese a que no conseguían ese deseado break, las sensaciones desde fuera eran de que tarde o temprano llegaría. Nada más lejos de la realidad. Ya se sabe que en eso del pádel las 'crisis' van por barrios y poco a poco Delfi y Gemma fueron creciendo hasta que con 4-4 lograban una rotura que a la postre fue definitiva para el desenlace de esa primera manga.

Y en ese momento hubo un cambio en la pista donde las número uno pasaron de dominadas a dominadoras. Las genialidades de Andrea Ustero empezaron a flaquear y en el arranque de la segunda manga con 1-1 tuvieron que salvar hasta cuatro bolas de break para contener la subida de nivel de sus contrincantes. Poco a poco regresó la inspiración de las pupilas de Ángel González y lograban ponerse por delante en el séptimo juego.

Pero las número uno saben gestionar los momentos clave a la perfección y con un contrabreak regresaron el equilibrio en el marcador. Llegaba el 5-5. Era un momento crucial del partido y Ari lo sabía. Con el brazalete de capitana daba instrucciones a su joven compañera para que no le afectara mentalmente la pérdida de la ventaja y con ello se aseguraban el tie break. Llegó unos minutos después tras el juego en blanco de las número uno.

Empezaba un partido nuevo y Andrea, con un desparpajo impropio de su edad, no temió coger galones y hacer que su zurda de oro volviera a carburar y lograba con una volea de revés cruzada inalcanzable para Delfi y con un remate digno de enmarcar con este estilo tan deslumbrante que tiene poner una bola de partido que conseguían para empatar el partido.

¡Cómo le pega Andrea!. Sorprende incluso a Ari, que no dejaba de aplaudirle cada remate porque sabe que tiene un portento a su lado. Ya no duda en dejarle el espacio para sus smashes porque sabe que son de otro mundo.

El partido siguió con la máxima igualdad con ambas parejas ambiciosas. Nadie quería ceder lo más mínimo porque sabían que un pequeño fallo, una diminuta desconexión se paga muy cara por esos lares.

Con bolas de rotura generadas y salvadas en ambos lados se llegó a un momento de algo más de caos en la central del Palacio de Deportes La Guía de Gijón. Y en el desorden era imprevisible lo que podía ocurrir. Puntos de locura con las cuatro jugadoras haciendo magia en la pista. El cansancio empezaba a hacer mella. Se habían superado las dos horas y media de partido donde la intensidad era la protagonista.

Justo cuando se cumplían las tres horas de partido, Gemma y Delfi lograban lo que parecía imposible, una rotura importantísima para hacer subir el 5-4 en el marcador y con saque. Se encendieron todas las alarmas en el lado de la doble A. Delfi generó el primer punto de partido con un cruzado que pasó tocando la red y al siguiente punto, con un rulo, Gemma logró que Ari fallara y conquistar el título en Gijón, ciudad que vio como por primera vez ganaban Delfi y Gemma, hoy ya es su ciudad talismán.