Triay y Brea avanzan con sufrimiento y Ustero/Sánchez confirman su gran momento en Riad

Las semifinales femeninas del Riyadh Premier Padel P1 dejaron este viernes dos historias bien distintas: la resistencia de las número uno y la consolidación de una pareja que sigue creciendo con paso firme en el inicio de temporada.

La dupla formada por Gemma Triay y Delfi Brea tuvo que trabajar más de lo esperado para sellar su pase a la final tras imponerse a Sofia Araújo y Claudia Fernández por 7-5, 5-7 y 6-3 en un partido intenso y de alternativas constantes.

La portuguesa y la madrileña firmaron una actuación muy sólida, compitiendo de tú a tú frente a las líderes del ranking y aprovechando algunos momentos de duda de sus rivales. Tras un primer set muy igualado que cayó del lado de las favoritas, Araújo y Fernández reaccionaron con carácter para llevar el duelo al tercer set, mostrando una gran personalidad en los intercambios largos y en los momentos de presión.

Sin embargo, la experiencia y la capacidad de resolución de Triay y Brea terminaron marcando la diferencia en la manga definitiva. A pesar de mostrar algunas fisuras poco habituales en su juego, la pareja número uno supo acelerar en el tramo decisivo para cerrar el encuentro y asegurar su presencia en la final del primer torneo de la temporada.

En la otra semifinal, la victoria fue más clara. Andrea Ustero y Ariana Sánchez confirmaron las buenas sensaciones que vienen mostrando en Riad y superaron a Tamara Icardo y Claudia Jensen por 6-4 y 6-3.

El partido se mantuvo equilibrado en el inicio, con intercambios largos y un ritmo alto desde el fondo de la pista, pero Ustero y Sánchez lograron imponer su consistencia y minimizar errores en los momentos clave. La joven catalana volvió a destacar por su valentía en la red, mientras que Ariana dirigió el juego con la solvencia habitual.

Con esta victoria, Ustero y Sánchez se plantan a su primera final mostrando una versión cada vez más sólida y competitiva, en la que la compenetración crece partido a partido. Enfrente tendrán a las número uno, en un duelo que promete intensidad y que servirá para medir el verdadero alcance de ambas parejas en este arranque de curso.

Este sábado se disputará la final a partir del 13.00 horas (CET) donde la dupla catalana podrá a prueba a la pareja número uno que ya ha visto en este primer torneo que estamos ante una nueva temporada que será complicada si el objetivo es conservar el número uno conseguido en 2025.