¿En qué es 'torpe' Andrea Ustero? Su próxima rival y amiga la delata entre risas

Lucía Sainz se está convirtiendo en una auténtica influencer en las redes sociales haceindo entrevistas y grabando interioridades de los jugadores de pádel como hizo este jueves. Esta vez, la protagonista es su amiga y compañera de circuito Andrea Ustero, que ha protagonizado una escena tan cotidiana como divertida: intentando abrir una bolsa gigante de hielo… sin demasiado éxito.

El divertido vídeo muestra a Andrea lidiando con una gran bolsa que se le resiste. Golpea, estira, se desespera un poco, mientras Lucía, entre risas contenidas, graba la escena sin perder detalle. “Entre el moño, la toalla... tienes un don para otras cosas pero para esto no”, se le escucha decir a Sainz entre risas mientras Andrea, con carita de desespero, sigue buscando la manera de sacar el hielo de la bolsa para llenar la bañera.

El momento, por su naturalidad, complicidad, risas picaronas, delata la gran amistad que hay entre las dos catalanas. No es la primera vez que Lucía y Andrea comparten este tipo de escenas que muestran el lado más humano del deporte, ese que rara vez se ve durante la competición pero que también forma parte del día a día de las jugadoras. La veterana Lucía Sainz es como una mentora de la joven de Castellbisbal, de 18 años recién cumplidos, y siempre está pendiente de ella y de vez en cuando le gasta buenas bromas.

Amigas y este viernes rivales

Pero la gracia de la escena es que este viernes ambas se enfrentarán como rivales en la pista. Amigas fuera, contrincantes dentro. Un duelo donde seguro que dejan las bromas y la complicidad fuera de la pista para darlo todo en el 20x10 con el objetivo de derrotar la una a la otra y dar paso a todo su talento para llevarse la victoria.

Lucía, toda una veterana con tablas en mil batallas, no pudo evitar inmortalizar el momento en el que la joven Andrea lucha más con el hielo que con una bola a la reja pese a que sabía que al cabo de unas horas se enfrentarían en la pista 2 del Ueno SND Arena en busca de una plaza en semifinales.

Mucha complicidad entre ambas

Lo bonito del vídeo es que no hay postureo. No hay guión. Solo hay dos amigas compartiendo rutina, recuperando fuerzas, y regalándonos una escena que resume lo mejor del deporte: la cercanía, la complicidad y el sentido del humor incluso cuando las cosas no salen a la primera.

Este viernes, cuando ambas crucen miradas desde lados opuestos de la red, se podrá ver el resultado del baño de hielo que hizo Andrea quien, pese a que no se ve en el vídeo, seguro que finalmente consigue abrir la bolsa y sumergirse en el agua helada para que sus músculos estén perfectos este viernes en el partido de cuartso de final del Premier Padel Asunción P2.