La jornada de cuartos del torneo de Buenos Aires, suspendida por problemas en la pista central

Premier Padel parece que no está viviendo su mejor temporada. No hay torneo en el que no sea protagonista alguna noticia fuera de la pista. El P1 de Buenos Aires no se ha librado y este viernes la organización se vio obligada a suspender la jornada porque los jugadores detectaron un problema técnico en la pista central de Parque Roca.

Se estaba disputando el partido entre Di Nenno/Tello y Chingotto/Galán habiendo jugado solamente el primer juego que cayó del lado de Chingalán, cuando los propios jugadores se dieron cuenta de que los cristales de la pista tenían una separación importante, un problema que ponía en riesgo su seguridad. Intentaron siliconar la junta, pero no se logró solucionar el problema y fue por este motivo que la organización del torneo argentino decidió cancelar la jornada y aplazar los partidos de cuartos de final a este sábado a partir de la 9.00 H (14.00 CET).

Premier Padel emitió un comunicado que rezaba lo siguiente: "Debido a un problema técnico de la pista de juego central del Buenos Aires P1 se ha dado por terminada la jornada para el público presente, priorizando la seguridad de los jugadores y del público", arranca la carta.

Se completan los cuartos femeninos

Sin embargo, se tomó la decisión de que se completaran los cuartos de final femeninos así que el partido entre Gemma Triay y Delfi Brea ante Tamara Icardo y Claudia Jensen sí se puso en marcha en la pista 2, pero sin público. "El comité organizador del torneo ha decidido disputar a puerta cerrada el último partido de cuartos de final del cuadro femenino esta misma tarde. Asimismo, los partidos de cuartos de final del cuadro masculino, junto con todas las semifinales del torneo, se disputarán mañana a partir de las 9:00 AM (hora local)".

Lógicamente, la organización asegura que "lamentamos profundamente los inconvenientes que esta medida pueda ocasionar y agradecemos su comprensión".

Un nuevo tropiezo a esta temporada que parece tocada por la mala suerte. Primero en el torneo inaugural de la temporada de Arabia Saudí no paró de llover en una zona donde rara vez ven caer agua del cielo y la lesión de Bea González que se retiró y no se jugó la final femenina. El boicot de los jugadores en los torneos de Gijón y Cancún. La humedad en Santiago de Chile que obligó a suspender las finales. Y ahora este nuevo tropiezo para la organización.

Bea González y Claudia Fernández celebrando un punto en el torneo de Chile / Premier Padel

Se supone que este sábado estará resuelto el problema y se recuperarán los partidos de cuartos de final y también se disputarán las semifinales con lo que los jugadores clasificados harán doblete.