Toni Bueno: "Está todo mal hecho, pero no puedes dejar de jugar aunque haya injusticias"

Es un habitual en las previas de los torneos desde que nació World Padel Tour allá por 2013 y ahora en Premier Padel. Toni Bueno, nacido en Barcelona hace 34 años, ha tenido incursiones en los cuadros principales, pero por ahora no ha conseguido entrar en esas posiciones que te permiten ganar mucho dinero y sumar muchos puntos. Es un jugador de la clase media, trabajador incansable y que juega al pádel porque ama este deporte, porque beneficios le da pocos. En el Italy Major sufrió las injusticias de este deporte para los jugadores que no son Top.

Tuvo que hacer doblete para buscar el pase a cuadro bajo unas condiciones infernales, con un calor sofocante que le provocó un corte de digestión. Hoy ya está en casa, tranquilo, recuperado y pensando en Valladolid. Pero quiso mostrar su indignación con la circunstancia que se vio obligado a vivir. SPORT quiso profundizar un poco más en las circunstancias que le llevaron a publicar su enfado con el circuito.

En primer lugar, ¿cómo estás?

Bueno, estoy ya bien, me he recuperado. Ya han pasado un par de días del fatídico partido. Ya estoy recuperado, estoy bien y en casa. Así que tranquilo ya de estar aquí.

¿Tendrías que estar en Roma?

Era un partido que podríamos haber perdido de todas las maneras porque los chicos contra los que nos retiramos juegan muy, muy bien (Andrés Lancha y Enzo Jensen). De hecho, ganaron su primer partido de cuadro también perdieron en segunda ronda contra Jon Sanz y Momo González haciendo un muy buen partido. O sea que son dos chavales que juegan muy, muy bien. Así que bueno, no sé si tendría que estar en Roma.

¿Qué pasó exactamente?

Nosotros jugábamos en el segundo turno de la mañana de la jornada que empezaba a las 10. El primer partido acabó 11.30 aproximadamente. Entre que salen de la pista, entras tú, calientas y tal empezamos rollo a las 12.00, más o menos. El calor a esas horas era infernal. De hecho, antes de empezar el partido nos dijeron que ya activaban el protocolo para poder beber agua también en los juegos pares, lo que ya demuestra que el calor no era poco, la pista ya era una estufa. Ganamos el primer set, el segundo lo perdimos y el tercero lo ganamos en el tie break. Con lo cual fue un partido muy largo, muy duro y con un calor extremo. Si tienes un día de margen para recuperarte ya sabes que es un torneo al aire libre y es lo que hay. Pero cuando te dicen que tienes que jugar el siguiente partido cuatro horas después te quedas flipando.

La manera más fácil de evitarlo es empezando el torneo un día antes que es como se hizo en Doha y en Riad

¿No lo sabíais?

Si, cuando sale el cuadro ya sabes que hay que doblar el lunes. Pero claro, no te imaginas que te puede dar ese golpe de calor ni que cuando vayas a jugar por la tarde estarás que no te puedes mover. No pensamos en que nos afectaría tanto, en este caso a mí.

Habéis sido bastante duros en vuestras declaraciones en las redes sociales. ¿Crees que esto se podría evitar?

La manera más fácil de evitarlo es empezando el torneo un día antes que es como se hizo en Doha y en Riad. Tuvimos tres partidos de previa y no doblamos ningún día. Lo más fácil es esto, empezar un día antes y todo el mundo contento.

¿Y por qué no se hace?

El motivo no lo sé. El argumento por parte de la federación es que si no hacen doblar harían el cuadro más pequeño y menos parejas tendrían acceso al torneo. Esa es su defensa. Como han hecho el cuadro más grande y ha entrado más gente al torneo, en nuestra condición hay que doblar. Pero yo sigo diciendo que si empieza un día antes no hay problema.

Si optas por rebelarte pero todos los otros van a jugar, te van a adelantar en el ranking. Vas a perder puntos. Es como que no puedes dejar de jugar aunque haya injusticias.

¿Una injusticia más?

Sí, la verdad que han sido bastantes quejas en este circuito en general. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir, no nos queda otra. Los sponsors te obligan a seguir, tú quieres seguir... Porque si optas por rebelarte pero todos los otros van a jugar, te van a adelantar en el ranking. Vas a perder puntos. Es como que no puedes dejar de jugar aunque haya injusticias.

¿Esto es lo que ha pasado después de vuestras reivindicaciones, que al final habéis acabado todos volviendo a jugar?

Sí, correcto. Cuando nos reivindicamos fueron en el de Gijón y el de Cancún, que al ser P2 no tenemos obligación de jugarlo por contrato. Por eso se hizo ese 'boicot', entre comillas, que no me gusta llamarlo así, sino que era como una queja. Lo hicimos para ver si abrían los ojos y mejoraban en algo. Y lo único que han mejorado es que los cuadros han vuelto a ser como eran el año pasado. Menos en los Majors.

¿El conflicto está en stand-by?

Sí, no hay novedades que nosotros sepamos.

Si no llegas a octavos de final sales perdiendo dinero, porque aparte del vuelo, que se lo paga todo el mundo, te tienes que pagar el hotel y las dietas y acabas gastando muchísimo

¿Y cómo se vive siendo jugador de previas?

Evidentemente hay mucha diferencia. Tienes que pagar el hotel, excepto en los Majors. Si no llegas a octavos de final sales perdiendo dinero, porque aparte del vuelo, que se lo paga todo el mundo, te tienes que pagar el hotel y las dietas y acabas gastando muchísimo. Cuando juegas la previa, los primeros días no tienes nada pagado. Te lo tienes que pagar tú, tanto el hotel como las comidas, etc.

¿Cómo lo sufragas todo esto?

Con los sponsors que durante el año te apoyan. El dinero que te dan lo inviertes en vuelos, en hoteles.... O sea, lo tienes que tener bien controlado.

El otro día Lancha publicaba unas cifras de los torneos. Supongo que tu situación es muy parecida.

Sí. Si yo voy a Roma, pues el vuelo no me sale tan caro. Pero yéndonos a Paraguay, Argentina, México, con lo que valen los vuelos dices: si no voy al torneo y me quedo en casa trabajando, gano más dinero. Mucho más, porque no pierdo nada y gano dinero. Sí que pierdo puntos, pero si no gano dos partidos de previa, no gano ni un euro. Y con la guerra que es la previa, ni te imaginas. Solo empiezas a ganar dinero en el pase a cuadro.

A mucha gente no le compensa y muchísima gente ha dejado de jugar. Yo creo que quieren un circuito de jugadores de arriba y la previa es como secundaria y no le dan importancia

La pregunta es, ¿compensa?

Pues a mucha gente no le compensa y muchísima gente ha dejado de jugar. Hablándolo con otros jugadores de previa yo creo que quieren un circuito de jugadores de arriba y la previa es como secundaria y no le dan importancia. Hablo de la Federación Internacional. Y creo que lo que quieren es que si un jugador quiere estar en cuadro, pues que se vaya a jugar torneos de categoría FIP, así de paso los fomentan. Es lo que se aprecia, lo que se percibe. Pero claro, después te vas a jugar un FIP y como no hay limitación de ranking, te puedes encontrar a la pareja 25 que está jugando porque quiere ser pareja 20.

Otro problema para vosotros

Sí porque dices: me estás tratando mal en la previa para que me vaya a jugar FIP pero tampoco puedo ganar dinero ahí. Es como que todo está mal hecho. Hay que hacer un cambio porque si no...

¿Se tendrían que replantear muchas cosas?

Sí, totalmente.

¿Pero tú visualizas un proyecto diferente donde todo esto esté solucionado?

Ahora mismo no. O sea, no sé por dónde se tiene que empezar.

Una solución fácil que veo es la de limitar el ranking en los torneos FIP. Esto ya sería una solución que mucha gente estaría contenta.

A eso me refiero. Está muy bien quejarse, reivindicar las injusticias, pero ¿fórmulas de solución las ves?

Una solución fácil que veo es la de limitar el ranking en los torneos FIP. Esto ya sería una solución que mucha gente estaría contenta. Por ejemplo que las 35 o 40 primeras parejas del mundo no se pueden apuntar a un FIP. De esta manera me compensaría mucho más ya que tendría opciones de sumar puntos en el FIP y no me gastaría un billete a Paraguay para intentar sumar 10 puntos si es que gano un partido.

Tú eres de los que juega todo el circuito de Premier Padel.

Sí, yo jugué los 10 años de World Padel Tour, aunque a nivel internacional no había tantos desplazamientos excepto los dos últimos años y llevo estos tres de Premier también.

¿Y a ti qué te mueve a seguir con todo esto?

Primero por que tengo que acabar el contrato con la marca, en este caso Puma, que tengo acaba al final de este año. Y veremos cómo acabo el año de ganas, de ranking, de posibles sponsors para el año que viene, para visualizar si puedo seguir jugando el año que viene o no. Hay que hacer números porque ahora mismo seguir en esta dinámica no me aporta beneficios así que no tiene ningún sentido. Depende de cómo acabe el año me plantearé si seguir o no el año que viene porque a nivel gastos es una locura.

Toni Bueno sufrió un corte de digestión en Roma / RRSS

¿Por ganas querrías seguir?

Claro, ganas de jugar tendría, pero también hay que ver otras cosas, no solo las ganas de jugar. Si renuncio a Premier Padel puedo seguir compitiendo en el circuito catalán aquí en Catalunya, puedo ir a algún FIP si es que me apetece viajar a algo... Encima voy a ser papá, o sea que... hay que replantear muchas cosas.

¿Si no sigues en Premier Padel el año que viene a qué te dedicarías?

He creado una empresa con mi hermano (Ferran) que se llama Padel Goods dedicada a eventos de pádel internacionales, tanto para gente que viene a Barcelona como para realizar eventos en otros países y nos está funcionando muy bien. Además llevamos la gestión de un club de Port de la Selva así que me centraría en el tema de gestión de clubs.

Toni atendió s SPORT para explicar lo ocurrido / RRSS

Siendo jugador de previa, entiendo que tampoco es fácil encontrar sponsors, porque, o sea, en la evolución que está haciendo el Padel, que tiene tanta importancia los tops, que supongo que es que se lo llevan todo.

Está clarísimo que ahora las marcas miran el ranking, los seguidores que tienes, la influencia que tienes, lo mediático... Evidentemente, si estás más arriba, te pagan más. Así que depende de los sponsors que yo pueda tener para el año que viene y dependiendo del ranking que acabe me puedo plantear unas cosas u otras. Hasta octubre o noviembre, que no tendré cerrado el año que viene, no me puedo plantear ahora mismo si el año que viene seguiré o no. Pero mi idea sería seguir.

Buscar sponsors es otro trabajo

En mi caso no tengo representante, así que me los busco yo. Normalmente me he rodeado de empresas de conocidos, de gente que me conoce hace muchos años y que ha apostado por mí. Hace tres años acabé en un ranking muy bueno en World Padel Tour y tuve la oportunidad de hablar con Puma. Fue un contrato muy bueno que finaliza este año. Por eso te digo que al finalizar este año veremos cómo están las marcas para poder asumir mi gasto.

O sea, sin sponsor no hay pádel.

Claro, sin sponsor ahora mismo es muy complicado costearlo, siendo de previa.