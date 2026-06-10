Tolito Aguirre se busca nueva pareja tras los fracasos de Roma y Valencia

El pádel sigue con la nueva dinámica de 'sin resultados, cambio de pareja'. Prácticamente cada semana hay decisiones en forma de separación de parejas y nuevas duplas para intentar revolucionar el circuito y alcanzar cotas mayores en los cuadros y, de paso, en el ranking.

El último en tomar esa decisión ha sido Tolito Aguirre. El argentino no está obteniendo los resultados deseados desde que se separara de Gonza Alfonso justo hace un año. Primero con Javi Garrido y después, en este 2026, al lado de Álex Arroyo, el juego de Tolito no ha tenido el crecimiento que él esperaba una vez ya asentado en Premier Padel.

Solo unas semifinales constan en su palmarés este año, en Cancún, el resto de torneos los octavos de final se han erigido como su muro que no consigue derribar. Viendo este panorama, el jugador argentino que fuera el número uno en A1 pádel ha decidido dar un giro importante en su carrera y apostar por una joven perla también argentina y ver si la energía de un chaval de 21 años se transforma en resultados más importantes de los conseguidos hasta el momento en este 2026.

Será a partir del torneo de Burdeos cuando Tolito estrene compañero jugando al lado de Rama Valenzuela por lo tanto, Valladolid será la última competición en la que Aguirre y Arroyo jugarán juntos.

No está previsto que este cambio desate un gran efecto dominó de cambios de pareja. Por lo pronto, los jugadores que quedan desaparejados son Álex Arroyo y Javi Martínez, quien en Burdeos aparece apuntado al lado de Luis Hernández Quesada.

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Los resultados en Valencia y Valladolid sí podrían derivar en una nueva ola de cambios tanto en el cuadro masculino como en el femenino, pero para ello habrá que esperar a saber como van avanzando los cuadros. Sí es cierto que son varias las parejas que no están pasando por un buen momento y se podrían desatar nuevas permutas ya que, como decimos, actualmente las parejas no aguantan más partidos de los necesarios si los resultados no acompañan.