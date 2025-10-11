La tiranía del ranking convierte el circuito en una locura: renuncias e inscripciones chocantes

El calendario de Premier Padel vive un momento clave y las decisiones estratégicas empiezan a marcar diferencias en la lucha por el número uno. Arturo Coello y Agustín Tapia han decidido no disputar el torneo P2 de Newgiza (Egipto), una renuncia que confirma el control absoluto que ejercen sobre la clasificación. Su ventaja en estos momentos de 5.830 puntos sobre el resto les permite dosificarse sin poner en riesgo el liderato.

No ocurre lo mismo con sus principales perseguidores, Alejandro Galán y Federico Chingotto, que han optado por seguir acumulando kilómetros y competir en el FIP Platinum de Lyon, uno de los torneos del circuito FIP que más puntos reparte, con 300 putnos para los ganadores. Una decisión que refleja la urgencia de los número 2, obligados a sumar en cualquier escenario si quieren mantener viva la esperanza de asaltar el trono mundial.

Arturo Coello y Agustín Tapia descansarán tras Milán / X

El formato del ranking, que combina resultados de Premier Padel y torneos FIP, permite movimientos tácticos como este. Mientras Coello y Tapia priorizan el descanso y la planificación de cara a las grandes citas, Galán y Chingotto entienden que cada oportunidad cuenta. Lyon no tendrá el brillo de un P2, pero sí ofrece puntos valiosos que podrían recortar distancias.

La inscripción de Galán y Chingotto en Francia no ha sido aislada. Varias parejas del top-10 seguirán el mismo camino para no perder el tren de la competitividad. Algunos ya hablan de “efecto dominó”, con el FIP Platinum ganando protagonismo ante la ausencia de los reyes indiscutibles del circuito en Egipto. Así, parejas como Di Nenno, esta vez al lado de Javi Leal, Momo González y Fran Guerrero, Edu Alonso y Juan Tello o los Javis Barahona y García, constan en la inscripción del torneo de Lyon que, casi sin quererlo, se convertirá en el foco de atención del pádel mundial del 13 al 19 de octubre.

Debate sobre el calendario

Esta dualidad estratégica no solo deja en evidencia la distancia entre líderes y perseguidores, sino que también abre un debate sobre la gestión del calendario. ¿Es mejor asegurar puntos en torneos menores o descansar y llegar frescos a las grandes citas? Coello y Tapia tienen el lujo de escoger la segunda opción; el resto, de momento, no.

La otra cuestión es la función de los torneos FIP, donde las parejas de menor ranking buscan sumar unos puntos que, sin duda, con las parejas Top inscritas en el torneo les será imposible conseguir por lo que se verán muy perjudicados en este sentido.

Galán y Chingotto jugarán el FIP platinum de Lyon / Premier Padel

La batalla del ranking

Lo cierto es que la brecha de 5.830 puntos es un muro difícil de escalar. Para Galán y Chingotto, el objetivo ya no es solo ganar torneos, sino evitar que Coello y Tapia amplíen todavía más la diferencia. La batalla no es directa en pista esta semana, pero sí en el ranking.

Newgiza perderá brillo sin los número 1, pero Lyon puede ganar un inesperado protagonismo mediático. Dos torneos, dos formas distintas de entender el presente competitivo. La temporada entra en su tramo decisivo y, como en el ajedrez, cada movimiento cuenta.