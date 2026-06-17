The Padel Lab apuesta por la rentabilidad de los clubes en pleno boom internacional del pádel

El crecimiento imparable del pádel a nivel mundial está abriendo nuevas oportunidades de negocio, pero también está poniendo de manifiesto algunos de los problemas derivados de una expansión demasiado acelerada. En este contexto, The Padel Lab ha reforzado su posicionamiento como una de las compañías de referencia en el desarrollo integral de clubes de pádel, apostando por un modelo que va mucho más allá de la fabricación de pistas.

La empresa ha presentado su concepto "Ready to Play", una solución llave en mano dirigida a inversores, operadores y clubes deportivos que buscan desarrollar proyectos rentables y sostenibles desde su concepción. La iniciativa nace con el objetivo de responder a una realidad cada vez más frecuente en el sector: instalaciones que, pese a abrir con grandes expectativas, acaban teniendo dificultades por una planificación deficiente o una falta de visión estratégica.

"La pista es el centro de todo, pero solo es una parte de lo que hace funcionar un club. Nuestro valor está en construir todo lo que viene después", explican desde la compañía.

Tres modelos para distintos perfiles

The Padel Lab cuenta actualmente con una gama de tres pistas premium diseñadas para adaptarse a diferentes necesidades.

La SX1 destaca por su diseño limpio y elegante, con una estructura panorámica que elimina elementos visuales en los paneles de vidrio. La TPL PRO, considerada la pista insignia de la marca, incorpora postes de iluminación integrados y amplias posibilidades de personalización para clubes de alto nivel. Completa la oferta la VX360, una pista súper panorámica que prioriza la visibilidad para espectadores y busca maximizar el atractivo del espectáculo deportivo.

The Padel Lab cuida todos los detalles / The Padel Lab

Un modelo de negocio en tres fases

La propuesta "Ready to Play" se articula a través de tres pasos. El primero consiste en la elección de la pista más adecuada según el perfil del proyecto. Posteriormente, la compañía acompaña al cliente en el diseño y construcción del club, trabajando aspectos como la distribución de espacios o la experiencia del usuario. Finalmente, ofrece servicios de gestión y optimización destinados a garantizar la rentabilidad y la sostenibilidad económica de la instalación.

Desde The Padel Lab consideran que la profesionalización será uno de los grandes retos de la industria durante los próximos años. Aunque el pádel continúa expandiéndose a gran velocidad en mercados de Europa, América y Oriente Medio, muchos proyectos siguen naciendo sin un análisis adecuado sobre retorno de inversión, operación o escalabilidad.

La pista de The Padel Lab en el World Padel Summit / The Padel Lab

Mirando al futuro

Con presencia internacional y una estrategia centrada en el desarrollo integral de clubes, la compañía se presenta como un socio estratégico para inversores, promotores inmobiliarios y operadores deportivos que buscan entrar en el negocio del pádel con garantías.

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Bajo el lema "Own the Future", The Padel Lab quiere diferenciarse en un sector tradicionalmente centrado en las características técnicas de las pistas, apostando por una visión más global del negocio. Su objetivo es que cada proyecto nazca preparado para crecer y consolidarse en el largo plazo, en un momento en el que el pádel continúa ganando terreno como uno de los deportes con mayor proyección internacional.