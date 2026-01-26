Thaisa Alcántara, talento y naturalidad en la saga Alcántara que cambia el fútbol por el pádel

En la familia Alcántara el deporte no es una opción, es casi una obligación. Hijos del inolvidable Mazinho, campeón del mundo con Brasil, Thiago y Rafa crecieron entre balones y vestuarios hasta dejar su huella en el Barça y en la élite del fútbol europeo. Pero no se acaba aquí esta famosa saga, aunque Thaisa Alcántara, la única niña de la familia, ha elegido un perfil más discreto, su vínculo con el deporte es una realidad... aunque fuera del fútbol.

Alejada de los focos mediáticos que acompañaron durante años a sus hermanos, Thaisa se ha ganado el cariño de muchos aficionados desde un terreno distinto: la cercanía y la espontaneidad. En redes sociales, donde comparte momentos especiales de su día a día, ha sorprendido mostrando una habilidad más que notable en la pista de pádel, especialmente en una faceta tan técnica como los bloqueos ante las bajadas de pared.

La familia Alcántara al completo en Cadaqués / RRSS

No es casualidad. A su lado está Javi Garrido, jugador profesional de pádel y uno de los nombres destacados del circuito, con quien comparte no solo una relación sentimental, sino también horas de pista, risas y aprendizaje. En el último vídeo ha ha publicado de pequeña de los Alcántara y que se ha hecho viral, se ve a Thaisa devolviendo con temple y precisión los potentes ataques de su novio, demostrando reflejos, intuición y una lectura del juego impropia de una simple aficionada. "¡¡Vamooos!!", celebra Thaisa ante un gran bloqueo. "No le des tan fuerte", le suplica a su pareja Javi Garrido que no se corta un pelo al meterle velocidad a la bola en sus bajadas de pared.

Lejos de buscar protagonismo,Thaisa transmite de esta manera naturalidad. Al vídeo le sigue un mensaje dirigido a Garrido: "He superado el reto", le dice con satisfacción esta chica que ha vivido siempre a la sombra de sus hermanos y que disfruta jugando a pádel, un deporte muy diferente al que ha 'mamado' toda su vida.

Thaisa y Javi Garrido llevan tiempo como pareja y ella acompaña a su novio en muchos de los torneos durante el año. El cordobés no ha tenido un buen año en 2025, con muchos cambios de pareja y sin que los resultados le acompañaran. En este 2026 inicia un nuevo proyecto al lado del brasileño Lucas Bergamini con quien espera reencontrarse, por fin, con su mejor versión que le llevó a ser uno de los jugadores Top 10 del circuito.

Tener a su lado a una mujer como Thaisa no es fácil adivinar que le ayuda a superar los momentos difíciles deportivamente hablando ya que la hispano-brasileña seguro que ha vivido en su familia muchas circunstancias parecidas con sus hermanos futbolistas.

En una familia marcada por el alto rendimiento, Thaisa Alcántara representa otra forma de estar en el deporte: desde el apoyo, la complicidad y el disfrute. Ahora ha cambiado la élite futbolística por la de un pádel que está en pleno crecimiento y donde su pareja espera dar todavía mucha guerra. Con él al lado, no es de extrañar que Thaisa bloquee la bola como una profesional... al tiempo.