Terremoto en Premier Padel: seis separaciones de un plumazo, una de ellas mítica

Si bien el cuadro masculino vive en constante transformación con cambios de pareja día sí día también, parecía que el cuadro femenino permanecía con las aguas más tranquilas después del arranque de esta temporada y con algún que otro pequeño baile sin efectos dominó importantes. Pero la perspectiva ha cambiado completamente en la zona media del ranking y después del torneo de Milán serán hasta seis las parejas que han decidido separarse y tomar caminos diferentes.

La separación más sorprendente a la vez que emotiva es la de Lucía Sainz y Patty Llaguno, dos veteranas de 41 y 40 años respectivamente, que llevaban jugando juntas desde septiembre de 2023 conformando una pareja muy sólida cuyo tope se había instalado en los cuartos de final, alcanzados en nueve torneos en 2025. Pero la catalana y la cartagenera no se conforman, quieren más, y para conseguirlo han optado por separarse y buscar nuevas parejas con las que llegar a instancias superiores.

Lo que está claro es que mientras el cuerpo aguante, estas dos jabatas del pádel seguirán luchando como la que más en el 20x10 en busca de nuevos éxitos antes de colgar la pala definitivamente. Lucía Sainz ya está inscrita en el torneo de Newgiza, el P2 de Egipto, junto a Raquel Eugenio, quien pone fin a su periplo junto a Jimena Velasco, otra dupla de corto proyecto ya que tan solo han jugado cuatro torneos juntas de Premier Padel. Su último torneo será el FIP Platinum de Lyon.

No solo estas parejas han decidido dar un giro a su carrera con nuevas compañeras. Poco ha durado la pareja formada por la italiana Caro Orsi y la argentina Martina Fassio quienes se juntaron para el P1 de Madrid y después de cuatro torneos ponen fin a su relación tras llegar a cuartos de final en el torneo madrileño y no pasar de octavos en París, Düsseldorf, Rotterdam y Milán.

Precisamente la italiana jugará a partir de próximo torneo en Egipto al lado de Araceli Martínez, que rompe con la francesa Alix Collombon. Los resultados de esta pareja no han sido los esperados y anunciaron tras su eliminación en Milán que finiquitan el proyecto iniciado este 2025 con unos objetivos que no se han visto cumplidos.

Las Martas, Barrera y Caparrós, también han decidido finalizar su segundo proyecto juntas. Amigas íntimas fuera de la pista, saben que el deporte no perdona y deben dar un giro a sus carreras para aspirar a mayores cotas en el circuito. No han desvelado sus nuevas parejas, pero ya en Newgiza tendrán compañeras nuevas.

Finalmente también Marta Borrero y Ágeda Pérez han tomado la decisión de separarse. La joven pareja seguro que encontrará caminos hacia el éxito ya que tienen calidad y juventud suficientes para aspirar a mucho en este exigido circuito.