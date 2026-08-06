Terremoto en Londres: caen Yanguas-Stupaczuk, Leal-Guerrero y Garrido-Bergamini en un estreno repleto de sorpresas

La jornada de dieciseisavos del cuadro final del London Premier Padel P1 confirmó, una vez más, que en el pádel no hay espacio para la lógica. Apenas tres días después de disputar una espectacular final en Pretoria, Fran Guerrero y Javi Leal dijeron adiós a las primeras de cambio en Londres, en una jornada marcada por las sorpresas y las eliminaciones de varias de las parejas favoritas.

Los grandes protagonistas fueron Mariano González y Curro Cabeza. La joven dupla española firmó uno de los triunfos más importantes de su carrera al derrotar por 6-3, 4-6 y 7-5 a Guerrero y Leal, séptimos cabezas de serie que hace apenas unos días estuvo a un solo punto de levantar el título frente a Fede Chingotto y Ale Galán en Pretoria.

La polémica permaneció en la pareja con una discusión al finalizar el partido que llenó las redes sociales aunque a posteriori Fran se justificó.

El post de Fran Guerrero tras la discusión con Javi Leal / RRSS

Pero el gran terremoto no terminó ahí. También se despidieron de forma prematura Mike Yanguas y Franco Stupaczuk, cuartos favoritos, que regresaban a la competición tras perderse Pretoria. Ramiro Pereyra y José Solano firmaron una brillante remontada para imponerse por 6-7, 6-4 y 6-1, dejando completamente abierto un sector del cuadro que parecía reservado para los principales aspirantes.

La nómina de favoritos eliminados aumentó con la derrota de Javi Garrido y Lucas Bergamini. Nacho Piotto y Juan Cruz Belluati remontaron un encuentro muy disputado para acabar imponiéndose por 3-6, 6-4 y 6-1, certificando otra de las grandes campanadas del día y confirmando que Londres ha comenzado con una enorme igualdad.

Las principales cabezas de serie, adelante

Quienes sí evitaron el sobresalto fueron los principales candidatos al título. Fede Chingotto y Ale Galán tuvieron que emplearse a fondo para superar a Flavio Abbate y Álvaro Montiel por 6-3, 6-7 y 6-2, mientras que Arturo Coello y Agustín Tapia ofrecieron una actuación mucho más sólida para derrotar por 6-2 y 6-4 a los hermanos Miguel y Nuno Deus.

También avanzaron sin excesivos problemas Juan Lebrón y Leo Augsburger, que dominaron de principio a fin su compromiso frente a Clément Geens y Thomas Leygue (6-2 y 6-2). La jornada masculina la cerró la eliminación del británico Christian Medina Murphy, que junto a Alberto García no pudo superar a Juan Tello y Maxi Arce.

Ale Salazar y Zazu Osoro, eliminadas

En el cuadro femenino también hubo espacio para una gran sorpresa. Bea Caldera y Carmen Goenaga protagonizaron la actuación más contundente del día al derrotar por un inapelable 6-1 y 6-1 a Alejandra Salazar y Aranza Osoro, una de las parejas que más expectación había despertado tras su reciente unión y jugar las semifinales en Pretoria y que se despide antes de lo esperado del torneo londinense.

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Este jueves llegará el turno del debut de las cuatro primeras parejas del ranking. Paula Josemaría y Bea González abrirán la jornada frente a Lucía Martínez y Águeda Pérez, Ari Sánchez y Andrea Ustero se medirán a Martina Fassio y Raquel Eugenio, mientras que Gemma Triay y Delfi Brea estrenarán la sesión de tarde ante Lorena Rufo y Victoria Iglesias en una jornada que promete mantener el alto voltaje competitivo con el que ha arrancado el torneo.