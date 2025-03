Tercer título de Triay y Brea en su ruta hacia el número uno

Menuda montaña rusa se vivió en la final femenina del Motorola Razr Miami Premier Padel P1 que acabó en manos de Gemma Triay y Delfi Brea tras un emocionante partido resuelto en el tercer set por 2-6, 6-1 y 6-4 ante las número uno Ari Sánchez y Paula Josemaría. En esta ocasión el resultado habla sinceramente de lo ocurrido en pista.

Tras un primer set para olvidar perdido por un contundente 2-6 en un abrir y cerrar de ojos, Gemma y Delfi dieron con la tecla para reaccionar y encontrar la fórmula para una interesante y a la vez imprescindible subida de nivel, sobre todo de la jugadora argentina, ante unas número uno que salieron a la pista a por todas.

Ello fue determinante para, sobre todo, fulminar el juego de una Paula Josemaría que poco a poco fue a menos no logrando conectar sus habituales winners y de esta manera, anulando el juego de la zurda extremeña, resolver el segundo parcial a favor.

Y así, trabajando y contrarrestando el juego de las número uno que fue de más a menos en la final, Triay y Delfi lograron imponer su propuesta y provocar los errores no forzados de sus rivales, más habituales de lo que en ellas es costumbre, llevándose el tercer y definitivo set y con ello el título en el Miami Premier Padel P1.

Una estadística sorprendente

Una vez empatado el duelo, se llegó a la manga decisiva del partido y Delfi y Gemma fueron las que mejor gestionaron los momentos decisivos y todo ello con unas estadísticas sorprendentes en las que la jugadora menorquina, habitualmente con un juego más agresivo. Gemma Tray no logró conectar ni un solo smash en una pista muy lenta que no permite grandes pegadas o, en caso de probarlas, que fructifiquen y se conviertan en punto ganador.

Siempre exigentes

Tras la conquista del título, el tercero consecutivo de la pareja número dos del ranking FIP, aseguraron en los micrófonos de Premier Padel que incluso habiendo ganado deben mejorar aspectos de su juego: "Del inicio no quiero hablar mucho", aseguró Delfi reconociendo sus errores en ese tramo del partido. "Ellas empezaron muy bien y son cosas que tenemos que corregir", añadió la argentina.

Sin embrago, Delfi reconoció estar "feliz. Todavía no me lo puedo creer. Gracias el equipo, familia y a todos los que están detrás por hacer esto posible", consideró tras el tercer título consecutivo tras ganar los P2 de Gijón y Cancún.

Por su parte, Gemma habló de cuál fue el aspecto determinante para remontar el partido: "¿Las claves? no sé si he estado muy lúcida o no, pero teníamos claro lo que teníamos que hacer tras el primer set. Yo tenía que estar más sólida y Delfi debía conectar más winners", aseguró la jugadora menorquina que ha ganado torneos de Premier Padel con tres compañeras diferentes tras conseguirlo con Marta Ortega, Claudia Fernández y Delfi Brea.

La número tres del mundo cerró sus palabras asegurando que "estamos muy felices de estar aquí ganando nuestro tercer título".