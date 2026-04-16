Tello y Alonso frenan el cuento de hadas de Jensen y Hernández

La jornada de cuartos de final del NewGiza P2 dejó una mezcla de lógica competitiva y emoción desbordada bajo las pirámides. El torneo egipcio puso punto final al sueño de los jóvenes Enzo Jensen y Luis Hernández, protagonistas de una de las historias más bonitas de la semana, mientras que las principales parejas siguen avanzando en la lucha por el título.

Juan Tello y Edu Alonso fueron los encargados de apagar la llama de la dupla revelación. Jensen y Hernández, llegados desde la fase previa, habían firmado una gesta memorable en octavos de final tras eliminar a Leo Augsburger y Juan Lebrón en un partido épico que les catapultó al foco mediático. Sin embargo, en cuartos se toparon con una pareja más asentada que quiere despedirse por todo lo alto en NewGiza, su último torneo como pareja.

El encuentro fue una batalla de alta intensidad que se resolvió por 6-4, 2-6 y 6-4 a favor de Tello y Alonso pero donde Jensen y Hernández siguieron mostrando una cara muy competitiva y grandes sensaciones en NewGiza. Supieron sufrir en los momentos de mayor inspiración de sus rivales y mantuvieron la calma en el tramo decisivo del tercer set para sellar su pase a semifinales, poniendo fin a una aventura que deja grandes sensaciones para el futuro del pádel.

En la antesala de la final les esperan Mike Yanguas y Franco Stupaczuk, que fueron de menos a más para imponerse a Javi Garrido y Lucas Bergamini por 3-6, 6-3 y 6-1. Tras ceder el primer set, la pareja hispano-argentina elevó el nivel de forma notable, dominando el juego con autoridad en los dos parciales siguientes.

Por su parte, Coki Nieto y Jon Sanz también certificaron su presencia en semifinales tras superar a Paquito Navarro y Fran Guerrero por 6-4 y 7-5. Un triunfo trabajado, en el que supieron gestionar mejor los momentos clave ante una dupla siempre peligrosa.

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Así, el NewGiza P2 encara su recta final con duelos de alto voltaje y con la sensación de que, más allá de los favoritos, siempre hay espacio para historias inesperadas como la de Jensen y Hernández, que se despiden dejando huella.