Tapia se viste de mago y da el tercer título a Coello

"No se puede jugar contra eso. Lo que has jugado", decía Coello a Tapia tras abrazarse con su tercer título del año en el bolsillo. Y tiene toda la razón el vallisoletano que este domingo cedió el trono de rey a su compañero y no pudo más que rendirse a la exhibición con la que, una vez más deleitó el Mozart de Catamarca.

Lo de este jugador es de otro planeta. Hace cosas en la pista que compañero, rivales, jugadores, público, periodistas ni entienden. Es imposible describir los golpes de este mago del pádel. Pero la inspiración, en la final del P2 de Bruselas le llegó tarde a Tapia. Tan tarde que tuvieron que remontar un partido que arrancaron perdiendo, pero que al final ganaron por 2-6, 6-4 y 6-1.

Antes, Fede Chingotto y Alejandro Galán le pusieron contra las cuerdas y en 27 minutos les habían ganado el primer set. Todo cambió en el segundo. Coello y Tapia sabían que si no ponían algo más en la pista estaban otra vez a expensas de perder una final. Y ellos querían ganarla en una pista donde se equiparan un poco más las fuerzas al ser mucho más lenta que la de Qatar.

En el primer juego del segundo set Chingotto y Galán tuvieron que salvar tres bolas de break. Empezaba otra batalla con unos Coello y Tapia heridos y, por ende, mucho más peligrosos. Resolvían sus saques en blanco mientras que la Chingalán defendía con uñas y dientes los suyos. Llegó el fatídico séptimo juego y tras salvar seis bolas de rotura, vieron como los número uno lograban su objetivo: romper el saque rival.

Chingotto y Galán salvaron dos bolas de set, pero a la tercera llegó el empate. Había que reiniciarse de nuevo. Era otro partido. Pero Agustín Tapia sacó a relucir toda su magia y con esos golpes inverosímiles que se inventa, siempre bien secundado por Arturo, es prácticamente imposible superarles.

Ale Galán intentaba animar a su compañero: "¡¡¡Vamos Fede!!!", gritaba a los cuatro vientos. El madrileño estaba encendido, se sentía con el poder de revertir una situación que se había puesto muy complicada en el tercer set cuando los Golden Boys lograron el break en el tercer juego y colocaban el 2-1 en el casillero.

Pero no hubo reacción y la Chingalán veía como poco a poco se le iba escapando la final. Ya no conseguirían ganar ningún juego más porque es imposible hacerlo cuando el Mozart se convierte en Harry Potter y tira de tanta magia en el 20x10.

Las reverencias de Coello a su compañero tras sus puntos y la celebración al final del partido eran la mejor imagen de una pareja que ha recuperado su magia.