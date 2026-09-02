Tapia se rinde ante Messi: “No va a haber otro como él”

La despedida de Lionel Messi de la selección argentina ha provocado una oleada de emociones en todo el país y también fuera de él. A los 39 años, el capitán de la Albiceleste decidió poner punto final a una historia de más de dos décadas con la camiseta que defendió hasta convertirse en el futbolista con más partidos y goles de la historia de Argentina.

Entre las muchas voces que han querido despedir al ‘10’ aparece una especialmente cercana al mundo del deporte argentino: la de Agustín Tapia. El número uno del pádel mundial habló sobre la decisión de Messi en una entrevista con el portal 'Vayaglobo' y no escondió la tristeza que le produce imaginar a la selección sin su gran referente.

“Es realmente duro, es una noticia triste para todos los argentinos y para el fútbol en general”, reconoce Tapia. Pero, al mismo tiempo, el jugador de Catamarca entiende perfectamente los motivos que han llevado a Messi a cerrar esta etapa. “Yo creo que era el momento, es súper entendible”, asegura.

Más allá del fútbol

Tapia pone el foco, precisamente, en todo aquello que Messi ha sido capaz de dejar detrás. Más allá de los títulos, los goles o los récords, el jugador de pádel considera que su gran legado está también en el mensaje que transmitió durante años a cualquier deportista: “Ya nos dio todo lo que podía dar, nos deja un legado increíble, nos dio un mensaje no solo a los que juegan al fútbol sino también a los deportistas en general”, explica Tapia. Y ese mensaje, para él, tiene mucho que ver con la perseverancia: “No se le daba, no se le daba y él siguió y siguió hasta que llegó a ganarlo todo”, recuerda Tapia. Para el argentino, esa insistencia representa una enseñanza que trasciende al fútbol: “Yo creo que ese mensaje para un deportista es clave”.

Cabe recordar que antes de levantar la Copa del Mundo en Qatar y conquistar la Copa América, Messi tuvo que convivir durante años con la sensación de que la selección se le resistía. Perdió finales, recibió críticas y llegó incluso a anunciar su retirada internacional en 2016. Sin embargo, regresó y siguió intentándolo hasta conseguirlo todo.

La suerte de coincidir con Messi

Tapia no habla únicamente del futbolista, sino también de la fortuna de haber vivido en la misma época que él. “Tuvimos la suerte y el privilegio de coincidir en su época”, afirma, antes de recordar que, desde que tiene memoria futbolística, Messi siempre ha ocupado ese lugar especial: “Desde que conozco el fútbol él era el mejor y hoy en día para todos sigue siendo el mejor”, sentencia el jugador de pádel. Una frase que resume el sentimiento de toda una generación de deportistas argentinos que creció viendo a Messi convertir lo extraordinario en cotidiano.

Tapia sabe, además, que lo que viene después será diferente. “Lo vamos a extrañar. No va a haber otro como él”, afirma sabiendo que es difícil despedir a alguien que durante más de 20 años se convirtió en un ídolo para todo el país y que conquistó un Mundial, dos Copas América y una Finalissima, dejando 125 goles en 207 partidos con la Albiceleste.

El propio Messi explicó su decisión con una frase tan sencilla como demoledora: “Me vacié, ya no tengo más para dar”. Y añadió que ahora llegan jóvenes que “merecen estar”.

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Por eso, Tapia prefiere despedirlo desde el agradecimiento y no desde la tristeza. “Agradecido por todo lo que hizo por el fútbol, por Argentina”, afirma. Y antes de terminar deja un último mensaje para ese futbolista que, como tantos argentinos, él ha admirado desde niño: “Le deseo todo lo mejor y gracias”.