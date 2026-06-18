Tapia, jugador de pádel, sobre la oferta de Nike: "Estoy muy orgulloso de que se hayan fijado en mí y me haría mucha ilusión"

Agustín Tapia siempre es protagonista cuando se habla de pádel, no en vano es el número uno del mundo y el jugador que llena de magia la pista en cuanto entra en ella. Pero estos días su nombre aparece en los medios por un asunto muy distinto: El rumor sobre una posible oferta de Nike para tener al jugador argentino como buque insignia para entrar en el mundo del pádel. Son ya palabras mayores que una marca como la estadounidense quiera penetrar en el mundo del pádel y haya elegindo a Agustín Tapia.

SPORT pudo hablar en exclusiva con el jugador sobre el tema durante la inauguraciñón oficial de la nueva tienda de Padel Nuestro de Barcelona (Rosselló 257) donde el argentino fue la gran estrella con muchísimos aficionados que se acercaron para poder saludarle, hacerse una foto o conseguir su firma además de admirar este nuevo palacio del pádel de la Ciudad Condal. Tapia no desmintió la noticia asegurando que si finalmente se diera le haría una gran ilusión ser el representante de esta marca: "Vi la noticia en todos lados y que una marca así se fije en mí y más en general en el deporte hace que esto crezca mucho y significa que todo lo que está creciendo y lo que está consiguiendo el pádel".

El argentino no escondió que "obviamente estoy muy orgulloso de que se hayan fijado en mí, pero eso no quiere decir nada, ni que me hayan hecho una porpuesta ni nada. Mi equipo tiene dicho por mi parte hacerme saber las cosas cuando ya estén muy encaminadas, como no me han dicho nada significa que todavía nada de lo que se dice, ni de los números que se han hablado, es real, pero estoy muy contento de que una marca así se fije en nosotros y a ver si se da".

No sería una operación fácil

Tapia recordó que no será una operación fácil: "Obviamente es complicado porque se tiene que dar de muchas partes pero todo lo que se está diciendo y lo que se está hablando suma mucho".

Preguntado por si le haría ilusión ponerse al nivel de los Rafa Nadal o Michael Jordan, Tapia fue sinciero: "Me haría mucha ilusión. Al final es centrarme en lo que estoy haciendo, en seguir entrenando y sacrificándome para que este tipo de propuestas sigan llegando. Así que estoy muy feliz, toca seguir por este camino y si en algún momento se llega a dar bienvendio sea".

La rivalidad con Chingotto y Galán

También habló de cómo vivió los cuatro torneos consecutivos que perdieron frente a Fede Chingotto y Ale Galán, aunque tras los dos últimos títulos Agus y Arturo Coello parece que han recuperado el timón de la competición: "Fue duro. Sabemos del potencial que tienen Chingo y Galán, que son dos jugadores increíbles cuya mejor versión creo que está cada vez más cerca, vienen jugando cada vez mejor así que nosotros lo que tenemos que hacer es lo que hacemos siempre, seguir enfrentando estas adversidades. Se pasa bastante mal porque uno está acostumbrado a que los torneos le vayan bien, pero sin dejar de pensar que seguimos llegando a finales que los números que conseguimos si lo paramos a pensar son algo increíble".

Tapia aseguró que "estamos en el camino, sabemos que el año puede ir muy bien, muy mal, el año es muy largo así que nosotros nos vamos a seguir esforzando para que las victorias sigan llegando como estas últimas dos, pero como te decía, el año es muy largo".

Noticias relacionadas

Polémica Galán-Lebrón

No eludió hablar de la polémica que se vivió de nuevo en el P1 de Valencia entre Lebrón y Galán, un conflicto que se arrastra desde que se separaron: "Mientras no esté yo involucrado, no me interesa. No sabría decir qué opino, pero mientras sea con respeto y no toque a parte de mi equipo que esto si sería importante, no me interesa. Son ello y ellos tienen que resolver sus problemas de opuertas a dentro, entre ellos".