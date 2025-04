Si Tapia es Messi y Galán es Cristiano, ¿quién es Chingotto? La sorprendente respuesta del jugador

Siempre con una sonrisa y sin eludir ninguna pegunta. Así se presenta Fede Chingotto a las entrevistas y en la que concedió al portal VeinteDiez no fue diferente, al contrario, con sus compatriotas se desnudó y dejó varios titulares confirmando que se trata no solo de un gran jugador, que actualmente ostenta el número tres en el ranking mundial, sino que es una persona noble, franca y cercana.

Tras reconocer en primera instancia que "este año el circuito está mucho más parejo y en cualquier ronda te pueden mandar a casa y más estos dos bombarderos (Cardona y Augsburger) que ya lo demostraron cuando sacaron a la pareja dos en un torneo y a la uno en otro" habló de lo que supuso caer en cuartos en el primer torneo del año en Riad frente a ellos: "Obviamente que fue un toque de atención para estar más atentos y mejorar muchas cosas", advirtió.

Chingotto, que reconoce que está trabajando para ser un jugador más agresivo y jugar un poquito más arriba, confiesa que tras un año al lado de Ale Galán" el balance es más que positivo. Los resultados acompañaron mucho pero sobre todo las sensaciones que tenemos compitiendo juntos son muy buenas y estamos muy contentos. Más allá de que el final de la temporada pasada no fue como queríamos pero logramos sobreponernos a eso y encarar este año con más ganas que la anterior"

Un fan de Tino Libaak

Fede considera que el rol del jugador de derecha ha cambiado con los años y confiesa cuál es para él el mejor en la nueva hornada: "Para mí la versión 2.0 de nuestra versión de juego es Tino Libaak. Abarca muchísimo, es un jugador de derecha adicional pero a la vez tiene un físico increíble. Tiene un brazo que yo a veces digo que mide cinco metros. Los tiros le van a una velocidad mucho más alta de lo que puedes ser de Martín (Di Nenno) o mío. Le corren muchísimo, es mucho más agresivo en cuanto a juego pero conserva mucho de lo que venía a ser el juego tradicional y cuando le ves en el fondo arma bien. Me gusta muchísimo como juega y me siento reflejado, pero como te digo es una versión 2.0 muy mejorada. Lo veo muy completo en todos los tiros". Más aalabanzasimposible para el joven argentino de tan solo 19 años.

Chingotto y Galán celebran un triunfo / Premier Padel

El compañero de Ale Galán analizó el cambio de dinámica el año pasado donde arrancaron ganándolo todo y tras el verano Coello y Tapia reaccionaron siendo ellos los imbatibles en una reacción de las más notables: "Después del parón creo que ellos dieron un punto más y por algo son los número uno que, además es una pareja super joven que todavía no tiene techo. Lo esperábamos, pero no tanto. Agus me parece un fuera de serie pero sobre todo los números de Arturo daban miedo. Tenía 6 errores no forzados y 22 winners y decías: no hay por donde agarrarlo. Entre los dos sacan 44 winners así que pueden tirarla fuera media hora que igual no nos siguen dando los números. Tratamos de lucharlo pero no pudimos encontrarle la vuelta. Aumentaron muchísimo el nivel y fue algo increíble".

Reconoce que quizás a ellos les pasó factura la presión: "Estábamos tan cerca que nuestra cabeza empezó a traicionarnos un poco. La autopresión que era poder lograr tu objetivo principal que era poder sacarles el 1 también te empieza a jugar un poco en contra. Creo que lo llevamos de una buena manera, es decir, no nos volvimos locos, pero al final del año pasado nos costó bastante encontrar esta buena versión que se venía viendo de nosotros.

Rivalidad entre las dos parejas

A Chingo le sorprendió cómo lograban superarles: "Entre todos nos estudiamos muchísimo por donde nos entran, como nos juegan... Ellos encontraron un sistema de juego que te sacaban la iniciativa en tres pelotas. Tratábamos de desarticular eso, que no nos sacaran tan rápido la iniciativa porque con el poder de definición que tienen se hace duro", mientras que añade que "son muchos factores que van afectando al juego y te van bloqueando de cabeza. Cuando ves que no encuentras salida tu cabeza empieza a hacerse una autotortura terrible. Te agarra desesperación. Son muchísimos factores que hay que tener en cuenta y vuelvo a reiterarlo, nos podemos echar un poco la culpa pero gran mérito era de ellos y el nivel que estaban mostrando".

El jugador argentino reconoce que "con la unión de Ale y de la mano de Jorge (Martínez) lograron destapar esta versión que tanto estaba buscando de ser más agresivo, más participativo. El gran cambio fue esto. Jorge me hizo practicar estos golpes desde otro enfoque".

Coello y Tapia, los grandes dominadores del circuito en 2024 / PADELFIP

A vueltas con la presión

Chingotto hizo referencia a sus inicios cuando le hablaron de la presión de jugar al lado de un número uno como Ale Galán: "La presión la tenemos siempre. Más presión que venir desde tu casa (de Argentina a España) con una sola bala que hay que aprovechar porque sino te vuelves para casa, creo que más presión que esa no voy a tener en mi vida. Había luchado muchísimo por poder tener esta oportunidad de competir por todo. Eran más las ganas que tenía que la presión. Me lo tomo como un reto personal. Poder luchar con los más grandes era un reto del que tenía muchas ganas".

El Mundial 2024 que ganó Argentina, una película

La final que ganó Argentina en el Mundial de Doha fue épica. Cuando lo recuerda, a Chingotto le vuelven muchas emociones: "Cuando lo pienso parece una película. Estábamos todos preparados para la guerra. En lo personal estaba con mucha fe. Jugábamos Tapia y yo contra Lebrón y Galán. Agus estaba a un nivel increíble. Salíamos con el 0-1 en contra, la tensión era máxima, estábamos con mucha fe pero nos agarramos con corazón, con lucha y nos llevamos el partido", recuerda.

Después ganaron Leo Augsburger y Tino Libaak a Paquito Navarro y Mike Yanguas en un partido de infarto que se decidió en el tie break del tercer set y con Leo lesionado: "Yo no paraba de rezar. Era debut de Leo y Tino y tenían enfrente a Paco, una leyenda, pero se pusieron la capa de héroes los dos, jugaron una barbaridad. El tie break de Tino fue una locura. Cuando ganamos fue algo único. Tengo la suerte de que los dos últimos Mundiales que he vivido fueron de película".

Confesó así mismo que "las veces que más miedo tengo es cuando tengo puesta la camiseta de la selección (argentina) porque te aseguro que pesa muchísimo más que cuando juegas en pareja. Desde menores que sentía lo mismo".

Jugar los P2 de Bruselas y Asunción

A la hora de publicar este artículo, Chingotto y Galán no estaban inscritos al P2 de Buselas, pero todo apuntaba a que lo acabarían haciendo. Fede así lo reconoció: "Viene un calendario interesante con dos Majors muy seguidos y es a lo que apuntamos. Siempre viene bien rodar un poco antes de jugar estos torneos tan importantes, tal vez sea probable que estemos compitiendo en los P2 porque además ahora ja se está ajustando mucho el tema de puntos, así que ya hay que estar prendido en todo momento".

Messi, Cristiano y.... De Paul

En su día, Chingotto aseguró que Agustín Tapia era el Messi del pádel mientras que Alejandro Galán era el Cristiano. Así que le preguntaron quién sería él: "No me sé catalogar. Por lo luchador y todo me meto como un De Paul. Soy positivo me gusta sumar al equipo y andar todo el día detrás de la pelota peleando como él", dijo Chingotto con algo de vergüenza. La misma que le supone estar presente en las redes sociales: "El cambio fue muy grande. Antes estaba en la sombra. Te intimida mucho no tener tu espacio, siempre te están mirando. No puedes ser vos muchas veces. Pero en mi caso lo disfruto mucho y agradezco el cariño de la gente hacia mí que siempre ha sido muy grande.

Tapia el día que conoció a Leo Messi / RRSS

El amor de los padres

En cuanto a la importancia que han tenido sus padres en su carrera, se muestra el hijo más agradecido: "Lo que más me gusta es que puedan verme en un torneo. Los dos a los que han venido los he ganado así que voy a tratar que vengan a Doha (risas). Son mi cable a tierra y solo con verlos en el palco que están disfrutando y verles la cara de emoción, ya gané. Los amo y ojalá algún día pueda devolverles todo lo que me han dado", aseguró.

Tello/Di Nenno

Finalmente habló de la nueva pareja que forman Martín di Nenno y su gran amigo y durante más de siete años pareja, Juan Tello: "El arranque del año de Tello me pone muy contento porque volvió a su nivel y a sonreír. Los que estamos más cerca ya veíamos que iba a dar un gran nivel porque se le ve en la cara y creo que tiene un nivel muy alto. En cuanto a la pareja creo que se crea una pareja muy peligrosa. Será una pareja de las míticas del deporte y van a dar un nivel increíble. Van a ser una pareja muy dura", sentencia.