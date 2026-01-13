Tapia se lleva al equipo a Catamarca para preparar un nuevo reinado mundial
El número uno del mundo arranca la pretemporada 2026 en su ciudad natal junto a su equipo técnico antes de un año en el que buscará defender por cuarta vez el liderato de Premier Pádel
Angie F.G.
Agustín Tapia ha elegido permanecer en su Catamarca natal para preparar un nuevo asalto a la cima. El actual número uno del ranking mundial de Premier Pádel ha iniciado la pretemporada 2026 en la ciudad que le vio nacer, desplazando hasta allí a parte de su equipo de trabajo y convirtiendo su provincia en el centro neurálgico de su puesta a punto hasta que arranque la competición. La información fue adelantada por CatamarcaActual.com el pasado 10 de enero.
El jugador argentino, que defiende por cuarto año consecutivo el liderato mundial junto al vallisoletano Arturo Coello, regresó a Catamarca para pasar las fiestas navideñas junto a su familia y decidió aprovechar la estancia para comenzar el trabajo físico y táctico de la nueva temporada. Tapia y Coello alcanzaron el número uno en mayo de 2023 y han dominado el circuito Premier Pádel en 2024 y 2025, con un impresionante balance de 42 títulos.
Tal y como explicó CatamarcaActual.com, Tapia está utilizando su búnker personal en la capital provincial —dotado de pista de pádel y gimnasio— como base principal de los entrenamientos. El pasado miércoles se incorporaron el entrenador Martín Canali y el preparador físico Ariel Saravia, que trabajan bajo la planificación general de Gustavo Pratto.
Las primeras sesiones se centraron en el trabajo de fuerza, acondicionamiento y ajuste táctico. Canali desveló que la hoja de ruta de la temporada se cerró previamente en una videollamada, en la que se definió el plan de juego y la alternancia del cuerpo técnico en el banquillo de los números uno a lo largo del calendario.
Los entrenamientos continuaron el jueves en el club Las Rejas, con la presencia de Ramiro Valenzuela, actual número 61 del ranking mundial, y del joven Renzo Núñez, campeón del FIP Silver de Mendoza 2025. El viernes, el trabajo se trasladó al nuevo Complejo Padel One, completando una semana intensa de preparación para el jugador de 26 años.
La hoja de ruta de Tapia marca que permanecerá en Catamarca hasta el 18 de enero. Del 22 al 24 viajará a Miami para disputar la Reserve Cup, antes de participar en la exhibición de la Hexagon Cup en Madrid, del 28 de enero al 1 de febrero. Tras una breve parada en Barcelona, donde reside desde 2018, llegará el estreno oficial del curso 2026 de Premier Pádel en Riad (Arabia Saudí), del 9 al 14 de febrero.
